Monteverde (AV) accoglie il Premio “uMani”
Al Castello Grimaldi una serata dedicata a inclusione, solidarietà e cultura
Giovedì 16 luglio 2026, alle ore 18:00, la splendida cornice del Castello Grimaldi ospiterà la nuova edizione del Premio Internazionale “uMani”, appuntamento dedicato a personalità e realtà che si sono distinte per il loro impegno civile, la promozione dell’inclusione sociale e la solidarietà.
Nel corso della serata saranno consegnati i riconoscimenti 2026 a:
Apriranno la manifestazione i saluti istituzionali di Tonino Vella, Sindaco di Monteverde, e di Rosanna Repole, Presidente della Città dell’Alta Irpinia.
A condurre la serata sarà lo scrittore e giornalista Flavio Pagano, ideatore dell’opera d’arte itinerante “uMani”, una scultura che ha percorso oltre 25.000 chilometri, trovando spazio nei principali luoghi della cultura italiana e divenendo il simbolo di un progetto che promuove inclusione, dialogo e partecipazione.
Il Premio Internazionale “uMani” rappresenta un momento di incontro tra istituzioni, cultura e impegno sociale, con l’obiettivo di valorizzare esperienze capaci di costruire comunità più aperte, solidali e inclusive.
L’Amministrazione Comunale invita la cittadinanza, le associazioni e gli organi di informazione a partecipare alla cerimonia di giovedì 16 luglio, condividendo una serata dedicata ai valori della solidarietà, dell’inclusione e della cultura.