FS, Strisciuglio nuovo amministratore delegato

Il CdA di Ferrovie dello Stato gli affida anche l'incarico di direttore generale

Aggiunto da Redazione il 14 luglio 2026.
Tags della Galleria ATTUALITA', PRIMO PIANO

Gianpiero Strisciuglio_AD e DG Gruppo FSIl Consiglio di Amministrazione di Ferrovie dello Stato Italiane, riunitosi oggi sotto la presidenza di Tommaso Tanzilli, ha nominato Gianpiero Strisciuglio Amministratore Delegato, attribuendogli anche la carica di Direttore Generale.

Al nuovo Amministratore Delegato e Direttore Generale sono conferiti deleghe e poteri in continuità con quelli del precedente management. Al Presidente sono confermate le deleghe di controllo interno e rappresentanza istituzionale.

Il nuovo CdA, riunitosi per la prima volta dopo la nomina da parte dell’Assemblea degli azionisti di oggi, è composto anche da Pietro Bracco, Franco Fenoglio, Silvia Marzot, Loredana Ricciotti e Daniela Rota.

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF
Source: www.irpinia24.it