Bruxelles rilancia il sostegno a Gaza

Nuovi aiuti UE e il lancio di Team Gaza per sostenere la ripresa della Striscia

Aggiunto da Redazione il 14 luglio 2026.
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commissione europeaOggi la Commissione europea ospita la seconda riunione del gruppo dei donatori per la Palestina (PDG), co-presieduta dalla Commissaria per il Mediterraneo, Dubravka Šuica, e dal Primo ministro dell’Autorità palestinese, Mohammad Mustafa. A Bruxelles sono riunite 65 delegazioni per il lancio di una nuova iniziativa a sostegno della ripresa iniziale di Gaza e per discutere il programma di riforme dell’Autorità palestinese.

La riunione produce due risultati principali: un aumento degli impegni finanziari attraverso il meccanismo PEGASE e il lancio dell’iniziativa Team Gaza. Partecipano ministri e alti funzionari degli Stati membri dell’UE e dei paesi partner, nonché rappresentanti di organizzazioni internazionali e regionali e di istituzioni finanziarie. Per la prima volta prendono parte all’incontro anche l’Alto rappresentante del Board of Peace, Nikolay Mladenov, e il capo del Comitato nazionale per l’amministrazione di Gaza, Ali Shaath.

Un comunicato stampa è disponibile online.

 

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Source: www.irpinia24.it