Giovanni Esposito chiede di inserire il concerto de “I Sognatori” nel cartellone estivo

Giovanni Esposito del Movimento Italiano Disabili (coordinatore MID della regione Campania) scrive agli assessori Luca Cipriano e Sergio Trezza: “ Arricchire il cartellone estivo degli eventi con il concerto del gruppo musicale de “I Sognatori” dell’Associazione di Cultura e Volontariato E. Aprea di Atripalda.

La proposta del Coordinatore Regionale del M.I.D:

“Alla gentile e sensibile attenzione degli Assessori Cipriano e Trezza.

Gentili Assessori, vi scrivo per complimentarmi in primo luogo con voi per la qualità dei numerosi eventi inseriti nel cartellone estivo da voi reso pubblico, in secondo luogo ci tengo a poter riscontrare in tale cartellone di eventi estivi anche l’ inclusione e l’accessibilità delle diverse abilità attraverso l’esibizione del gruppo musicale de I Sognatori con la loro musica, conosciuta in tutta la regione e anche oltre i confini regionali che va oltre tutte le barriere dell’indifferenza e architettoniche.

La mia proposta appunto è quella di affiancare agli eventi già in calendario anche l’esibizione di questo meraviglioso gruppo di artisti locali, senza alcuna intenzione di modificare il calendario attuale ma bensì semplicemente arricchendolo visivamente e soprattutto culturalmente attraverso una testimonianza concreta.

Sarei in conclusione onorato di poter approfondire gli eventuali dettagli logistici e organizzativi di questa intesa che desidero raggiungere, a tal fine sin da ora chiedo voi disponibilità a favorire un incontro con i vostri uffici di Piazza del Popolo.”