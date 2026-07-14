Avellino – Il MID lancia la proposta
Giovanni Esposito chiede di inserire il concerto de “I Sognatori” nel cartellone estivo
Giovanni Esposito del Movimento Italiano Disabili (coordinatore MID della regione Campania) scrive agli assessori Luca Cipriano e Sergio Trezza: “ Arricchire il cartellone estivo degli eventi con il concerto del gruppo musicale de “I Sognatori” dell’Associazione di Cultura e Volontariato E. Aprea di Atripalda.
La proposta del Coordinatore Regionale del M.I.D:
“Alla gentile e sensibile attenzione degli Assessori Cipriano e Trezza.
Gentili Assessori, vi scrivo per complimentarmi in primo luogo con voi per la qualità dei numerosi eventi inseriti nel cartellone estivo da voi reso pubblico, in secondo luogo ci tengo a poter riscontrare in tale cartellone di eventi estivi anche l’ inclusione e l’accessibilità delle diverse abilità attraverso l’esibizione del gruppo musicale de I Sognatori con la loro musica, conosciuta in tutta la regione e anche oltre i confini regionali che va oltre tutte le barriere dell’indifferenza e architettoniche.
La mia proposta appunto è quella di affiancare agli eventi già in calendario anche l’esibizione di questo meraviglioso gruppo di artisti locali, senza alcuna intenzione di modificare il calendario attuale ma bensì semplicemente arricchendolo visivamente e soprattutto culturalmente attraverso una testimonianza concreta.
Sarei in conclusione onorato di poter approfondire gli eventuali dettagli logistici e organizzativi di questa intesa che desidero raggiungere, a tal fine sin da ora chiedo voi disponibilità a favorire un incontro con i vostri uffici di Piazza del Popolo.”