Per il consigliere regionale l'esperienza campana può diventare un modello nazionale

“Le parole del presidente della Regione Campania, Roberto Fico, confermano la forza di un modello politico e amministrativo che ha radici in un percorso iniziato già durante il Governo guidato da Giuseppe Conte, quando Gaetano Manfredi ricopriva il ruolo di Ministro dell’Università e della Ricerca. Da quella esperienza di governo, dalla collaborazione tra competenze diverse e dalla capacità di mettere insieme istituzioni e territori, è nato il modello Napoli, poi sviluppatosi in Campania attraverso il lavoro amministrativo e politico di questi anni. Un percorso che ha visto protagonisti, insieme alle comunità locali, anche il sindaco Gaetano Manfredi, il presidente della Regione Roberto Fico e Giuseppe Conte, dimostrando che il campo largo può essere non soltanto un’intesa politica, ma una proposta concreta di governo quando si fonda su buona amministrazione, ascolto dei cittadini e capacità di dare risposte ai bisogni reali” . Lo dichiara il consigliere regionale e capogruppo del gruppo Fico Presidente, Nino Simeone.

“Quello che è stato costruito a Napoli e in Campania oggi può diventare un modello nazionale in vista della sfida delle elezioni politiche del 2027. La forza di questa esperienza sta nell’aver dimostrato che un’alternativa alle destre si costruisce attraverso i risultati, la credibilità degli amministratori e una visione condivisa del futuro. Se il campo largo vuole rappresentare una nuova prospettiva per il Paese, deve partire proprio dai territori dove ha dimostrato di saper governare. La Campania può essere il laboratorio da cui costruire una proposta nazionale capace di unire competenze, responsabilità e partecipazione, offrendo agli italiani una strada diversa rispetto alle attuali politiche delle destre”.