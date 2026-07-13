Museo Irpino, incontro dedicato alla Via Appia
Il 15 luglio Alfonso Santoriello approfondirà il valore UNESCO della Regina Viarum tra Sannio e Irpinia
Prosegue il ciclo di incontri al Museo Irpino dedicato all’Archeologia Irpina. Il prossimo appuntamento si terrà mercoledì 15 luglio, alle ore 17.30, con Alfonso Santoriello, Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale dell’Università degli Studi di Salerno, il quale discuterà su “La Via Appia. Regina viarum tra Sannio e Irpinia: il valore di un sito UNESCO’’.
Gli incontri si inseriscono tra gli eventi di promozione e valorizzazione organizzati dal Museo Irpino nell’ambito della mostra temporanea “Il Museo Irpino. Storie, luoghi e memorie di un’istituzione”, aperta al pubblico fino al 12 settembre.
Inoltre, a partire dal 14 luglio il Museo Irpino, Complesso monumentale Carcere Borbonico, varierà l’orario pomeridiano, aprendo al pubblico dalle 17.00 e fino alle 20.30, ultimo ingresso ore 19.30. L’orario estivo resterà in vigore fino al 29 agosto.