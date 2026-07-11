L'uomo è accusato di aver aggredito una 40enne: disposte misure cautelari

La Polizia di Stato di Avellino ha tratto in arresto un 80enne per violenza sessuale nei confronti di una donna di anni 40.

I poliziotti del Commissariato di P.S. di Lauro (AV), a seguito di una tempestiva e provvidenziale segnalazione telefonica, sono intervenuti in quel circondario dove hanno soccorso una giovane donna che aveva subito una violenza sessuale da parte di un vicino. L’ottantenne, armato di un bastone, aveva minacciato e bloccato la giovane, costringendola a subire dei palpeggiamenti. L’uomo già in passato si era reso responsabile di analoghe condotte nei confronti della donna. In quest’ultimo episodio, un vicino aveva soccorso la donna e l’ottantenne non solo non aveva desistito dai suoi propositi ma con il bastone colpiva alla testa il soccorritore, procurandogli delle lesioni. Il G.I.P. del Tribunale di Avellino, a seguito di richiesta di convalida e applicazione di misura cautelare da parte della locale Procura della Repubblica, dopo aver convalidato l’arresto, ha disposto nei confronti dell’ottantenne il divieto di dimora nel Comune dove vive la donna e il divieto di avvicinamento alla stessa ad una distanza non inferiore ad un chilometro. Nei confronti dell’ottantenne verrà proposta l’adozione di una misura di prevenzione personale.

Si precisa che la colpevolezza della persona arrestata sarà accertata solo all’esito del giudizio definitivo.