Oltre 150 visite dermatologiche gratuite sulla spiaggia di Santa Teresa (SA)

Si è conclusa con uno straordinario successo l’iniziativa “Ti Guardo le Spalle”, la giornata di prevenzione dermatologica che si è svolta nella giornata di ieri, venerdì 10 luglio, presso la spiaggia di Santa Teresa a Salerno, dalle ore 9 alle 13 e dalle 15 alle 19. L’evento, dedicato alla sensibilizzazione sui rischi legati all’esposizione solare e alla prevenzione dei tumori cutanei, ha visto una grande partecipazione di cittadini, famiglie, bagnanti e passanti.

L’Associazione di Volontariato “La Solidarietà” di Fisciano ha messo a disposizione tre ambulanze e un team composto da volontari e medici che, per l’intera giornata, hanno effettuato visite dermatologiche gratuite direttamente in spiaggia, rendendo la prevenzione accessibile a tutti.

Il dottor Sossio Sessa, in rappresentanza de “La Solidarietà”, ha espresso grande soddisfazione per la risposta dei cittadini: “È stata una giornata intensa e molto partecipata. Abbiamo effettuato visite a più di 150 persone, molte delle quali non avevano mai svolto un controllo dermatologico. Portare la prevenzione nei luoghi della quotidianità è fondamentale: oggi abbiamo dimostrato che la salute può e deve essere avvicinata alle persone, senza barriere”.

A sottolineare l’importanza dell’iniziativa è intervenuto anche Vincenzo Sessa, altro referente del sodalizio fiscianese: “La Solidarietà è nata per essere accanto alla comunità, e giornate come questa confermano quanto sia importante investire in prevenzione e informazione. La partecipazione è stata straordinaria: cittadini di tutte le età si sono avvicinati con curiosità e responsabilità, comprendendo il valore di un controllo che può fare la differenza. Ringraziamo il prof. Sabbatino che ha reso possibile la nostra partecipazione a questo evento di grande richiamo”.

L’iniziativa è stata resa possibile grazie alla collaborazione tra diverse realtà del territorio. Un ringraziamento particolare va all’AOU “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno, al Dipartimento di Medicina dell’Università di Salerno, e alle associazioni che hanno contribuito attivamente alla riuscita della giornata, tra cui SISM, AILMAG e naturalmente La Solidarietà, protagoniste di una campagna che ha saputo unire prevenzione, informazione e vicinanza ai cittadini.

La giornata “Ti Guardo le Spalle” si conferma così un appuntamento di grande valore sociale e sanitario, capace di portare la prevenzione direttamente tra la gente e di sensibilizzare in modo concreto sui rischi dell’esposizione solare. Un modello di collaborazione virtuosa tra istituzioni, volontariato e mondo sanitario, che testimonia l’importanza di costruire una comunità più consapevole e attenta alla propria salute.