Successo per “Ti Guardo le Spalle”

Oltre 150 visite dermatologiche gratuite sulla spiaggia di Santa Teresa (SA)

Aggiunto da Redazione il 11 luglio 2026.
Tags della Galleria PRIMO PIANO, SALUTE

ti guardo le spalle solidarietà di FiscianoSi è conclusa con uno straordinario successo l’iniziativa “Ti Guardo le Spalle”, la giornata di prevenzione dermatologica che si è svolta nella giornata di ieri, venerdì 10 luglio, presso la spiaggia di Santa Teresa a Salerno, dalle ore 9 alle 13 e dalle 15 alle 19. L’evento, dedicato alla sensibilizzazione sui rischi legati all’esposizione solare e alla prevenzione dei tumori cutanei, ha visto una grande partecipazione di cittadini, famiglie, bagnanti e passanti.

L’Associazione di Volontariato “La Solidarietà” di Fisciano ha messo a disposizione tre ambulanze e un team composto da volontari e medici che, per l’intera giornata, hanno effettuato visite dermatologiche gratuite direttamente in spiaggia, rendendo la prevenzione accessibile a tutti.

Il dottor Sossio Sessa, in rappresentanza de “La Solidarietà”, ha espresso grande soddisfazione per la risposta dei cittadini: “È stata una giornata intensa e molto partecipata. Abbiamo effettuato visite a più di 150 persone, molte delle quali non avevano mai svolto un controllo dermatologico. Portare la prevenzione nei luoghi della quotidianità è fondamentale: oggi abbiamo dimostrato che la salute può e deve essere avvicinata alle persone, senza barriere”.

A sottolineare l’importanza dell’iniziativa è intervenuto anche Vincenzo Sessa, altro referente del sodalizio fiscianese: “La Solidarietà è nata per essere accanto alla comunità, e giornate come questa confermano quanto sia importante investire in prevenzione e informazione. La partecipazione è stata straordinaria: cittadini di tutte le età si sono avvicinati con curiosità e responsabilità, comprendendo il valore di un controllo che può fare la differenza. Ringraziamo il prof. Sabbatino che ha reso possibile la nostra partecipazione a questo evento di grande richiamo”.

L’iniziativa è stata resa possibile grazie alla collaborazione tra diverse realtà del territorio. Un ringraziamento particolare va all’AOU “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno, al Dipartimento di Medicina dell’Università di Salerno, e alle associazioni che hanno contribuito attivamente alla riuscita della giornata, tra cui SISM, AILMAG e naturalmente La Solidarietà, protagoniste di una campagna che ha saputo unire prevenzione, informazione e vicinanza ai cittadini.

La giornata “Ti Guardo le Spalle” si conferma così un appuntamento di grande valore sociale e sanitario, capace di portare la prevenzione direttamente tra la gente e di sensibilizzare in modo concreto sui rischi dell’esposizione solare. Un modello di collaborazione virtuosa tra istituzioni, volontariato e mondo sanitario, che testimonia l’importanza di costruire una comunità più consapevole e attenta alla propria salute.

 

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Source: www.irpinia24.it