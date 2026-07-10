A Sant’Angelo dei Lombardi (AV) studiosi e istituzioni discutono il ruolo dei servizi sanitari

Il 17 luglio a Sant’Angelo dei Lombardi la presentazione del volume “Sanità e servizi sociosanitari. Occasione per lo sviluppo delle aree interne” con studiosi, istituzioni e vertici della sanità irpina.

La sanità non rappresenta soltanto un diritto costituzionale, ma può diventare il principale investimento per il rilancio delle aree interne. È questa la prospettiva al centro dell’incontro che si terrà venerdì 17 luglio 2026, alle ore 18.00, nella Sala dell’Arco dell’Abbazia del Goleto, a Sant’Angelo dei Lombardi, dedicato alla presentazione del volume Sanità e servizi sociosanitari. Occasione per lo sviluppo delle aree interne (Rubbettino, 2025).

L’iniziativa, promossa dal Centro di ricerca Guido Dorso e dal Comune di Sant’Angelo dei Lombardi, propone una riflessione su uno dei temi più strategici per il Mezzogiorno: il rapporto tra qualità dei servizi sanitari, diritto alla salute, sviluppo economico e contrasto allo spopolamento.

La ricerca analizza le realtà di Avellino, Benevento e Foggia, dimostrando come la disponibilità di servizi sanitari e sociosanitari rappresenti oggi uno degli indicatori più rilevanti della capacità di un territorio di trattenere popolazione, attrarre competenze e costruire nuove opportunità di sviluppo.

Lo studio individua nelle reti territoriali di assistenza, nella telemedicina, nell’innovazione digitale, nella medicina di prossimità e nella collaborazione tra istituzioni e Terzo Settore le condizioni per costruire un nuovo modello di sviluppo delle aree interne.

Come sottolineano i curatori del volume, investire nella sanità significa investire contemporaneamente nella qualità della vita, nell’occupazione, nella coesione sociale e nell’attrattività dei territori, facendo dei servizi di welfare una vera infrastruttura dello sviluppo locale.

L’iniziativa si aprirà con i saluti istituzionali di Rosanna Repole, Sindaco di Sant’Angelo dei Lombardi e Presidente della Città dell’Alta Irpinia, di Tonino Vella, Sindaco di Monteverde e Presidente del Consorzio servizi sociali “Alta Irpinia” e di Luigi Fiorentino, Presidente del Centro di ricerca Guido Dorso. Interverranno Luisa De Vita, professoressa associata di Sociologia economica presso Sapienza Università di Roma e curatrice del volume, Berardino Zoina, componente del Comitato scientifico del Centro Dorso e coautore, Alfonsina Porciello, Direttrice del

Consorzio servizi sociali “Alta Irpinia”, Maria Concetta Conte, Direttrice generale dell’ASL di Avellino e Mimmo Carrieri, ordinario di Sociologia del lavoro presso Sapienza Università di Roma, curatore del volume, nonché responsabile scientifico della ricerca.

L’appuntamento del Goleto intende offrire un contributo qualificato al dibattito sulle politiche pubbliche per le aree interne, riportando al centro dell’agenda istituzionale il tema della sanità come leva di sviluppo, innovazione e coesione territoriale.