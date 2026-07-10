Frezza e Sorrentino tra storie e sapori

La tradizionale Sagra della ’Mbanata torna ad animare San Lorenzo Maggiore con un programma che, accanto alla valorizzazione delle eccellenze gastronomiche locali, apre sempre più spazio alla cultura, allo spettacolo e al racconto del territorio. Proprio nell’ambito della Sagra, sabato 25 luglio 2026, alle ore 19.00, in Piazza Antinora, si terrà l’evento inaugurale “A tavola con… il sapore delle storie”, un appuntamento collaterale che precederà l’apertura ufficiale della manifestazione. Il format è stato ideato dall’autore televisivo Rai Gabriele Di Marzo, in collaborazione con la Pro Loco San Lorenzo Maggiore APS e con il patrocinio del Comune di San Lorenzo Maggiore, con l’obiettivo di creare un incontro capace di unire spettacolo, memoria, identità e tradizione enogastronomica. La tradizionale Sagra della ’Mbanata torna ad animare San Lorenzo Maggiore con un programma che, accanto alla valorizzazione delle eccellenze gastronomiche locali, apre sempre più spazio alla cultura, allo spettacolo e al racconto del territorio. Proprio nell’ambito della Sagra, sabato 25 luglio 2026, alle ore 19.00, in Piazza Antinora, si terrà l’evento inaugurale “A tavola con… il sapore delle storie”, un appuntamento collaterale che precederà l’apertura ufficiale della manifestazione. Il format è stato ideato dall’autore televisivo Rai Gabriele Di Marzo, in collaborazione con la Pro Loco San Lorenzo Maggiore APS e con il patrocinio del Comune di San Lorenzo Maggiore, con l’obiettivo di creare un incontro capace di unire spettacolo, memoria, identità e tradizione enogastronomica.

Protagonisti della prima edizione saranno Mirko Frezza e Tullio Sorrentino, amatissimi attori della serie televisiva “Rocco Schiavone”, con protagonista Marco Giallini, in onda su Rai 2 e divenuta nel corso delle stagioni uno dei prodotti più apprezzati della televisione italiana, grazie agli ottimi ascolti e ai grandi consensi ottenuti sia dal pubblico sia dalla critica.

I due attori si racconteranno attraverso una conversazione aperta, autentica e coinvolgente, condotta dallo stesso Di Marzo. Accanto alle domande dedicate alla loro carriera, al cinema, al teatro e alla televisione, ci sarà spazio per una dimensione più intima e personale: i ricordi dell’infanzia, i sapori di casa, i piatti preparati dai genitori e dai nonni, le domeniche trascorse in famiglia e tutti quei profumi capaci di riportare alla memoria persone, luoghi ed emozioni.

Il racconto sarà così naturalmente legato alla ’Mbanata e alle tradizioni gastronomiche di San Lorenzo Maggiore.

Elemento centrale della scena sarà infatti un vero e proprio tavolo della tradizione, imbandito con la ’Mbanata e con numerosi altri prodotti tipici della cucina locale. Il tavolo non sarà soltanto un elemento scenografico, ma diventerà il cuore stesso del format: il simbolo di una comunità che si riunisce, condivide il cibo, custodisce le proprie radici e le tramanda attraverso le storie.

Durante la conversazione, Mirko Frezza e Tullio Sorrentino potranno assaggiare le specialità presenti sulla tavola, lasciandosi guidare dai sapori e dalle suggestioni del territorio. Ogni piatto potrà diventare il punto di partenza per un ricordo, un aneddoto, una confidenza o una riflessione.

“A tavola con… il sapore delle storie” sarà dunque una vera e propria cena-intervista dal vivo: gli ospiti mangeranno, converseranno e condivideranno esperienze e memorie, mentre il pubblico assisterà come osservatore privilegiato, quasi entrando nell’intimità di una tavola tra amici.

Il cibo non rappresenterà quindi un semplice contorno, ma sarà parte integrante della narrazione. I sapori dell’infanzia degli ospiti si confronteranno con quelli di San Lorenzo Maggiore, creando un dialogo tra storie personali e tradizioni locali, tra memoria e territorio.

Da qui nasce il titolo del format: “A tavola con… il sapore delle storie”. Un incontro nel quale racconti, saperi e sapori si intrecciano, dando vita a un’esperienza originale, capace di avvicinare il pubblico agli artisti in una dimensione più spontanea, familiare e autentica.

Mirko Frezza e Tullio Sorrentino ripercorreranno inoltre le tappe più significative delle rispettive carriere, raccontando il rapporto con il cinema, la televisione e il teatro, ma anche le esperienze umane e le scelte che ne hanno segnato il percorso professionale e personale.

L’iniziativa conferma la volontà di rendere San Lorenzo Maggiore sempre più centrale e protagonista della scena culturale sannita e regionale, attraverso appuntamenti capaci di coniugare la presenza di artisti di rilievo con la promozione delle tradizioni, delle produzioni locali e dell’identità del paese.