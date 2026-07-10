Il consigliere Mastella plaude alla rimodulazione e punta sulle aree interne

“Desidero esprimere il mio ringraziamento all’assessore all’Agricoltura Maria Carmela Serluca per il lavoro svolto sulla rimodulazione del Complemento di Sviluppo Rurale 2023-2027, che mette in campo risorse complessive per oltre 65 milioni di euro e rafforza in maniera significativa il sostegno al settore primario campano” . Così il consigliere regionale Pellegrino Mastella (Casa Riformista – Italia Viva – Noi di Centro) commenta la proposta di modifica del CSR trasmessa al Ministero dell’Agricoltura.

“Si tratta di una scelta importante e condivisibile – prosegue il consigliere regionale – che nasce da un confronto serio con le associazioni di categoria e con il Comitato di Monitoraggio e che va nella direzione giusta: rendere gli interventi più mirati, più aderenti ai fabbisogni reali delle imprese agricole e più capaci di valorizzare le specificità dei territori”.

“Particolarmente significativa – sottolinea Pellegrino Mastella – è l’attenzione riservata alle aree interne, che rappresentano una priorità strategica non solo per l’agricoltura ma per l’intero equilibrio sociale ed economico della Campania. Garantire continuità al sostegno al reddito per circa ventimila aziende che operano in contesti difficili, spesso caratterizzati da vincoli naturali, significa difendere il presidio del territorio e contrastare concretamente il rischio di spopolamento”.

Mastella evidenzia inoltre “l’importante rafforzamento delle misure legate al benessere animale, con quasi 28 milioni di euro destinati a un comparto che incide direttamente sulla qualità delle produzioni, e gli oltre 14 milioni stanziati per consolidare gli impegni agro-climatico-ambientali, a partire dall’agricoltura biologica, che in Campania ha registrato una crescita significativa negli ultimi anni”.

“Positiva anche – aggiunge il consigliere regionale - la conferma delle risorse per gli investimenti strutturali, fondamentali per accompagnare i processi di ammodernamento e aumentare la competitività delle aziende agricole, sostenendo innovazione e filiere di qualità”.

“Questa rimodulazione – conclude Pellegrino Mastella – dimostra la volontà della Regione di utilizzare al meglio ogni euro disponibile, puntando su interventi ad alto impatto. Ora sarà fondamentale continuare su questa linea, accelerando i tempi di attuazione e garantendo che le risorse arrivino rapidamente alle imprese, in particolare nelle aree interne, dove l’agricoltura rappresenta non solo un settore produttivo, ma un presidio essenziale di comunità e territorio”.