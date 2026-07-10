Confermata la collaborazione con Giannelli per valorizzare la Collezione equestre

La dichiarazione congiunta sottoscritta tra le Parti conferma il percorso condiviso con il Dott. Claudio Giannelli e il ruolo di Carditello quale sede naturale del progetto museale dedicato alla cultura equestre. La dichiarazione congiunta sottoscritta tra le Parti conferma il percorso condiviso con il Dott. Claudio Giannelli e il ruolo di Carditello quale sede naturale del progetto museale dedicato alla cultura equestre.

La Fondazione Real Sito di Carditello comunica che, con la dichiarazione congiunta sottoscritta con il Dott. Claudio Giannelli, proprietario della prestigiosa Collezione Giannelli, viene confermata, in un clima di piena collaborazione e reciproca fiducia, la comune volontà di proseguire e consolidare il progetto del Museo del Cavallo presso il Real Sito di Carditello.

Il Museo del Cavallo si conferma un progetto culturale di rilevanza nazionale e internazionale, destinato a valorizzare in modo stabile una collezione di straordinario interesse storico, artistico, etnoantropologico e scientifico, con Carditello quale sede naturale.

Il Dott. Claudio Giannelli ha ribadito la propria volontà di proseguire il percorso condiviso con la Fondazione, nel solco della Dichiarazione d’Intenti del 21 settembre 2022 e del Contratto di Comodato d’Uso Gratuito del 30 gennaio 2025, orientati alla valorizzazione della Collezione e alla sua destinazione museale presso il Real Sito di Carditello.

La Fondazione rinnova il proprio impegno a sostenere, consolidare e implementare ulteriormente il Museo del Cavallo, promuovendo iniziative culturali, attività di ricerca, collaborazioni scientifiche, programmi espositivi e percorsi di divulgazione finalizzati a fare di Carditello un punto di riferimento nel settore della cultura equestre.

Nel quadro di tale collaborazione, le Parti prendono atto che la Collezione Giannelli potrà essere movimentata in conformità al comodato d’uso, al fine di consentire la partecipazione dei beni a mostre temporanee, iniziative scientifiche, eventi espositivi e progetti culturali di rilievo nazionale e internazionale.

La Fondazione conferma la propria piena disponibilità a collaborare, con spirito di leale cooperazione, affinché ogni eventuale trasferimento temporaneo di parte dei reperti avvenga secondo modalità condivise, ordinate e tracciabili, nel rispetto del contratto di comodato d’uso, delle esigenze di tutela, conservazione, inventariazione e sicurezza dei beni, nonché delle competenze degli organi della Fondazione.

Le eventuali movimentazioni temporanee non incidono in alcun modo sulla comune volontà di realizzare e potenziare il Museo del Cavallo presso il Real Sito di Carditello. Al contrario, esse rappresentano una significativa opportunità di valorizzazione e proiezione culturale, capace di esaltare il ruolo e l’importanza del Museo del Cavallo, della Collezione Giannelli e del Real Sito di Carditello in ambito nazionale e internazionale.

In questa prospettiva, la partecipazione dei beni a iniziative espositive, scientifiche e culturali di rilievo potrà contribuire ad accrescere la conoscenza, la visibilità e il prestigio della Collezione, rafforzando al tempo stesso la centralità di Carditello quale luogo di riferimento per la cultura equestre, la ricerca e la valorizzazione del patrimonio.

La Fondazione e il Dott. Claudio Giannelli confermano pertanto che il progetto del Museo del Cavallo prosegue con rinnovato slancio e piena condivisione di intenti. La Collezione Giannelli continuerà a rappresentarne il nucleo identitario, scientifico e culturale, quale patrimonio di eccezionale valore destinato ad essere valorizzato nell’interesse della collettività e delle future generazioni.

La Fondazione Real Sito di Carditello esprime viva soddisfazione per l’esito dell’interlocuzione e ribadisce la volontà di proseguire, con spirito di leale collaborazione, un percorso comune di tutela, ricerca e valorizzazione del patrimonio culturale.