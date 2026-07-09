Due giorni di musica, spettacoli e grandi ospiti per la XIV edizione dell’evento

È iniziato il conto alla rovescia per la XIV edizione della Notte Bianca Week-End Salerno. Sabato 11 e domenica 12 luglio la città tornerà ad animarsi con uno degli appuntamenti più attesi dell’estate campana, organizzato dalla FeNAILP – Federazione Nazionale Autonoma Imprenditori e Liberi Professionisti – con il patrocinio di Regione Campania, Provincia di Salerno, Comune di Salerno, Camera di Commercio di Salerno, Scabec, Fondazione della Comunità Salernitana e Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana.

L’edizione 2026 si conferma il risultato di una sinergia tra istituzioni, associazioni e realtà del territorio. Un contributo significativo è assicurato dalla Camera di Commercio di Salerno, che sostiene una manifestazione capace di promuovere il commercio, il turismo, la cultura e le eccellenze imprenditoriali locali, contribuendo alla valorizzazione dell’immagine di Salerno e della sua provincia.

Musica, spettacolo, comicità, cultura urbana, grandi ospiti, premi e servizi dedicati alla mobilità caratterizzeranno due giornate che coinvolgeranno migliaia di persone, trasformando alcuni dei principali quartieri cittadini e il centro storico in un grande palcoscenico a cielo aperto. Salerno è pronta ad accogliere migliaia di visitatori per un weekend all’insegna dell’intrattenimento e della valorizzazione del territorio, confermando la Notte Bianca Week-End Salerno come uno degli appuntamenti di punta dell’estate campana.

Il programma di sabato 11 luglio: tre le piazze protagoniste della prima serata

A Piazza Monsignor Grasso, nel quartiere Mercatello, saliranno sul palco Fiordaliso (ore 22), Pasquale Palma (ore 23) e I Collage, protagonisti del concerto di mezzanotte. La serata sarà condotta da Benny Ronca e Lisa Pinto.

A Piazza della Libertà, nel quartiere Pastena, il pubblico potrà assistere al concerto di Fausto Leali (ore 22), seguito dallo spettacolo del comico Mariano Bruno (ore 24) e dall’attesissima esibizione di Tony Tammaro (ore 1). A presentare gli artisti saranno Attilio Romita e Grazia Serra.

In Piazza G. Gloriosi, nel quartiere Torrione, la musica inizierà alle 22 con il Dj Anonimo, mentre a mezzanotte sarà la volta del concerto di Rosario Miraggio. La conduzione sarà affidata a Cinzia Paolini.

Il gran finale in Piazza Portanova

Domenica 12 luglio la Notte Bianca si sposterà nel cuore del centro cittadino. A partire dalle 22 Piazza Portanova ospiterà il concerto di LDA e AKA 7even, due tra gli artisti più amati dal pubblico giovane. A condurre la serata conclusiva saranno Attilio Romita, Grazia Serra, Rossella Pisaturo, Benny Ronca, Lisa Pinto e Cinzia Paolini.

I Premi Notte Bianca 2026

La manifestazione si aprirà ufficialmente sabato 11 luglio alle 10.30 presso la Sala Augusto Strianese della Camera di Commercio di Salerno, che ospiterà la tradizionale Cerimonia dei Premi Notte Bianca, confermando il forte legame tra la manifestazione e le istituzioni impegnate nella promozione del territorio e delle sue eccellenze. La cerimonia sarà condotta da Attilio Romita.

Il Premio Notte Bianca Week-End Salerno 2026 sarà conferito al giornalista Carlo Verna, già presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti.

Il Premio Speciale Notte Bianca sarà assegnato alla Dott.ssa Marina Ciaravolo, Responsabile della Delegazione di Napoli della Fondazione Umberto Veronesi.

Il Premio Luciano Schiavone – New Generation andrà alla giovane attrice Carola Santopaolo, mentre il Special Award sarà conferito al DJ Aniceto.

Saranno inoltre consegnati i Premi Andrea Carrano, dedicati alle eccellenze dell’imprenditoria, dell’artigianato e delle professioni, a Biagio Staiano, Alberto Mucciolo, Laura Caracciolo, Salvatore Barbato ed Enrico Memoli.

L’organizzazione della Notte Bianca Week-End Salerno desidera inoltre esprimere un sentito ringraziamento alla Camera di Commercio di Salerno e al suo presidente, Andrea Prete, per il sostegno assicurato alla manifestazione e per la costante attenzione verso iniziative che favoriscono la crescita del commercio, del turismo e dell’economia locale attraverso la promozione del territorio.

Epy Urban Zone

Tra le novità dell’edizione 2026 spazio anche a Epy Urban Zone, il progetto ideato e curato da Pierluigi Nicoletti (Epycut Barberia), in programma sabato dalle ore 17.30 alle 21.30 in Piazza Caduti Civili di Brescia. Live street art, barber culture, dj set e la Track Battle dedicata ai giovani talenti del rap locale renderanno protagonista la cultura urban, con la partecipazione di TEX, Cole T, Raimo, Fabio Musta e Ferix.

Navette gratuite e metropolitana potenziata

Per consentire al pubblico di raggiungere agevolmente le aree della manifestazione saranno attivati servizi straordinari e gratuiti di trasporto pubblico.

Sabato 11 luglio sarà disponibile il servizio navetta dal Parcheggio Arechi a Via Leucosia, mentre domenica 12 luglio sarà potenziata la metropolitana cittadina tra la Fermata Arechi e la Stazione Centrale di Salerno. Entrambi i servizi saranno operativi fino alle 3 del mattino.

La sicurezza e l’assistenza sanitaria saranno garantite dalla Croce Bianca Città di Salerno, presente per tutta la durata della manifestazione con il servizio di primo soccorso.