Innovazione, l’Europa cresce ancora

Il nuovo rapporto UE conferma il rafforzamento dell'innovazione: Svezia, Danimarca e Paesi Bassi restano leader

Le performance dell’Europa nel campo dell’innovazione continuano a migliorare. Secondo l’edizione 2026 del quadro europeo di valutazione dell’innovazione (European Innovation Scoreboard – EIS), appena pubblicata dalla Commissione europea, il punteggio complessivo dell’UE è aumentato di 11,6 punti percentuali rispetto al 2019. Il risultato conferma quasi un decennio di crescita costante e mette in evidenza la resilienza dell’ecosistema europeo dell’innovazione in un contesto globale sempre più competitivo.

Tra il 2025 e il 2026, le performance dell’UE in materia di innovazione sono migliorate di 1,7 punti percentuali, dopo l’aumento più contenuto di 0,5 punti percentuali registrato l’anno precedente. Sebbene tutti gli Stati membri abbiano compiuto progressi, permangono differenze significative nei risultati ottenuti dai singoli paesi.

La Svezia, la Danimarca e i Paesi Bassi si confermano ai primi posti della classifica, superando la media dell’UE e mantenendo lo status di “leader dell’innovazione”. La Finlandia conserva saldamente il quarto posto, mentre Malta ha registrato progressi notevoli, superando la soglia necessaria per entrare nella categoria degli “innovatori forti”, con una performance compresa tra il 100% e il 125% della media dell’UE.