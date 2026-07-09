Grottaminarda (AV) – Riflettori sulla Menarini

La Presidente del Consiglio Comunale di Grottaminarda, Virginia Pascucci, ha convocato una seduta straordinaria del consesso per domani, venerdì 10 luglio, alle ore 10:00, (senza ora di tolleranza), per discutere della vertenza Menarini e quindi della salvaguardia occupazionale dello stabilimento di Valle Ufita che produce bus.

Il Consiglio comunale, come di consueto, si svolgerà nell’Aula “Sandro Pertini” di Palazzo Portoghesi e verrà trasmesso in diretta streaming attraverso il canale YouTube dell’Ente; invitati in questa occasione, oltre ai cittadini, sindaci, sindacati, operai.

L’ordine del giorno prevede:

1. Approvazione Verbali della seduta del 30 aprile.

2. Vertenza Menarini: salvaguardia occupazionale e rilancio dello stabilimento di Flumeri: determinazioni.

3. Risposta alle interpellanze della Consigliera Doralda Petrillo.

4. Risposta alle interrogazioni dei Consiglieri Mauro Piccolo, Imperatrice Bruno e Vincenzo Barrasso.