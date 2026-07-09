Il 15 luglio presidio di Legambiente alla Villa Comunale per difendere fauna, biodiversità e territori

Legambiente Avellino promuove il presidio pubblico contro la legge sulla Caccia, in programma mercoledì 15 luglio alle ore 18.00 ad Avellino, all’ingresso della Villa Comunale, in Corso Vittorio Emanuele II.

L’iniziativa, dal titolo “Fermiamoli! Avellino si mobilita contro la legge sulla caccia”, nasce per ribadire la contrarietà a un provvedimento che rappresenta un grave attacco alla fauna selvatica, alla biodiversità, alla sicurezza delle persone e ai principi di tutela dell’ambiente e degli animali sanciti dalla Costituzione.

Legambiente Avellino invita associazioni, comitati, realtà sociali, culturali, ambientaliste e animaliste del territorio ad aderire all’appello e a partecipare al presidio, per dire con forza che l’Irpinia sta dalla parte della natura e della tutela dei territori.

In allegato trasmettiamo l’appello completo, con preghiera di diffusione.

Per adesioni all’appello è possibile scrivere a: legambienteav@gmail.com, indicando nome della realtà/associazione, referente e contatto.