Scannapieco entra nella società biancoverde: esperienza e organizzazione per la nuova stagione

La Scandone Avellino continua a costruire la propria struttura organizzativa in vista della nuova stagione, annunciando l’ingresso di Fabio Scannapieco, che ricoprirà il ruolo di Club Manager.

Salernitano di nascita e cresciuto a Bellizzi, Scannapieco ha sviluppato fin da giovane un profondo legame con il mondo della pallacanestro. Dopo gli anni trascorsi sul parquet da giocatore, ha intrapreso un percorso dirigenziale che lo ha portato ad acquisire competenze e responsabilità sempre maggiori, distinguendosi per professionalità, capacità organizzative e conoscenza dell’ambiente cestistico.

Tra le esperienze più significative della sua carriera figura quella maturata nella società salernitana, realtà consolidata della Serie C Gold campana, dove ha ricoperto un ruolo di primo piano fino a diventarne il principale punto di riferimento gestionale. Nel suo curriculum anche le esperienze con la Cestistica San Severo e Sant’Antimo, tappe che hanno ulteriormente arricchito il suo bagaglio professionale.

L’approdo alla Scandone rappresenta un ulteriore passo nel percorso di crescita del club biancoverde, che punta a rafforzare non solo il roster ma anche la propria organizzazione societaria, affidandosi a figure di comprovata esperienza.

Queste le prime parole di Fabio Scannapieco da Club Manager della Scandone Avellino: «È un privilegio poter entrare a far parte della Scandone, un club che non ha bisogno di presentazioni. Ringrazio la proprietà e il Direttore Generale per la fiducia riposta nella mia persona. Sono motivato e determinato a ripagare il club e la piazza per l’opportunità ricevuta con il massimo impegno e abnegazione, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi che questo sodalizio merita».

La società rivolge a Fabio Scannapieco il più caloroso benvenuto nella famiglia biancoverde e gli augura buon lavoro, con l’auspicio che il suo contributo possa rappresentare un valore aggiunto nel percorso di crescita della Scandone Avellino e nel raggiungimento dei traguardi prefissati.