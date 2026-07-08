Avellino – Palazzo Caracciolo, incontro tra Picone e Maraio

Focus su promozione del territorio, Sistema Irpinia e progetti di rilancio

Incontro istituzionale domani pomeriggio – 9 luglio –, a Palazzo Caracciolo, tra il presidente della Provincia, Fausto Picone e l’assessore regionale al Turismo, Promozione del territorio, Transizione digitale, Vincenzo Maraio.

“L’appuntamento rappresenta una preziosa occasione di confronto sui principali temi di interesse per il territorio, con particolare attenzione alla Fondazione Sistema Irpinia, alle prospettive di promozione dell’Irpinia e ai progetti da sviluppare – dichiara il presidente Picone -. È doveroso rivolgere un ringraziamento all’assessore Maraio che ha avviato una proficua collaborazione con la Provincia di Avellino, già all’indomani del mio insediamento. La sua presenza a Palazzo Caracciolo è la dimostrazione plastica dell’attenzione verso le 118 comunità irpine”.

A seguire – alle ore 17.00 -, il presidente Picone e l’assessore Maraio terranno una conferenza stampa presso Sala Grasso.