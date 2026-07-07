Von der Leyen al vertice NATO 2026 ad Ankara

La presidente della Commissione europea partecipa agli incontri su difesa e cooperazione UE-NATO

La Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, si trova ad Ankara per prendere parte oggi (7 luglio) e domani (8 luglio) al vertice della NATO 2026 ospitato dalla Turchia.

Nel primo pomeriggio la Presidente von der Leyen ha partecipato con il segretario generale della NATO Mark Rutte a un panel dal titolo: “The Capability Challenge: a NATO-EU Conversation” (“La sfida delle capacità: una conversazione NATO-UE”) che si è tenuto nell’ambito del forum sull’industria della difesa del vertice Nato (“NATO Summit Defence Industry Forum”).

La Presidente ha avuto quindi un incontro bilaterale con il presidente finlandese, Alexander Stubb. In serata parteciperà infine a una cena con i capi di Stato e di governo della NATO offerta dal presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdoğan, e dalla First Lady della Turchia, Emine Erdoğan.

Domani la Presidente von der Leyen parteciperà a una cena di lavoro trilaterale con il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa e il presidente Erdoğan.

Nel corso del vertice la Presidente avrà colloqui con i leader dei paesi partecipanti. Maggiori informazioni sul vertice sono disponibili sul sito web della NATO.