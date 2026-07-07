Il 25 e 26 luglio torna la sagra dedicata al piatto simbolo della tradizione laurentina

Ci sono ricette che si tramandano. E poi ci sono ricette che diventano il simbolo di una comunità. La ’Mbanata è una di queste. Più di un semplice piatto, è un patrimonio culturale che racconta la storia di San Lorenzo Maggiore (BN), il legame con la terra, la sapienza della civiltà contadina e la capacità di trasformare ingredienti semplici in una ricetta unica, custodita e tramandata di generazione in generazione. Ci sono ricette che si tramandano. E poi ci sono ricette che diventano il simbolo di una comunità. La ’Mbanata è una di queste. Più di un semplice piatto, è un patrimonio culturale che racconta la storia di San Lorenzo Maggiore (BN), il legame con la terra, la sapienza della civiltà contadina e la capacità di trasformare ingredienti semplici in una ricetta unica, custodita e tramandata di generazione in generazione.

Per celebrarne il valore, sabato 25 e domenica 26 luglio 2026, Piazza Largo di Corte ospiterà la Sagra della ’Mbanata, uno degli appuntamenti più attesi dell’estate sannita, organizzato dalla Pro Loco San Lorenzo Maggiore APS, con il patrocinio del Comune di San Lorenzo Maggiore (BN).

La ‘Mbanata rappresenta l’anima della cucina laurentina. Nata nelle case contadine, quando ciò che la terra offriva diventava occasione di condivisione e sostentamento, questa ricetta conserva ancora oggi tutta la sua autenticità. Erbe spontanee raccolte nei campi, verdure di stagione, legumi e la caratteristica pizza di granoturco sbriciolata si fondono in un piatto dal sapore intenso, capace di raccontare un territorio attraverso ogni cucchiaiata.

La manifestazione nasce con un obiettivo preciso: preservare e valorizzare una delle più importanti tradizioni gastronomiche del Sannio, offrendo ai visitatori la possibilità di assaporare la vera ’Mbanata preparata secondo la ricetta tradizionale, riscoprendo al tempo stesso le radici culturali di una comunità che continua a custodire con orgoglio la propria identità.

Per due giorni San Lorenzo Maggiore (BN) diventerà il luogo dell’incontro tra passato e presente. Le strade del borgo saranno animate dai profumi della cucina, dalla convivialità, dalla musica e dall’accoglienza che da sempre contraddistinguono questa terra. Un’occasione per vivere un’esperienza autentica, capace di unire gastronomia, tradizione e senso di appartenenza.

La Sagra della ’Mbanata non è soltanto un evento dedicato al buon cibo. È un invito a riscoprire il valore delle tradizioni, a conoscere un territorio ricco di storia e a sostenere quelle comunità che, attraverso la cultura gastronomica, custodiscono e tramandano il proprio patrimonio immateriale.