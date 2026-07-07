Visita istituzionale tra storia, arte e valorizzazione delle eccellenze del territorio

Il Sindaco di Montefalcione, Angelo Antonio D’Agostino, insieme agli Amministratori comunali, ha accolto la delegazione del progetto “Valore Sud – Promozione e valorizzazione delle aziende di eccellenza del Sud Italia”, iniziativa promossa dal Consorzio per il Mezzogiorno.

La delegazione era composta dal dott. Stefano Ducceschi, Console Onorario di Germania per il Sud Italia, dalla dott.ssa Raffaella D’Errico, Console Onorario di Svizzera per il Sud Italia, dalla dott.ssa Lara Tricelli, Addetta di Ambasciata del Giappone per l’Italia, dal dott. Antonio Caserta, Presidente del Consorzio per il Mezzogiorno, accompagnati dai rappresentanti del Consorzio.

La visita istituzionale ha avuto inizio presso il Monastero Benedettino, oggi sede della Casa Comunale, dove il Sindaco ha illustrato la storia del complesso monumentale e il suo profondo legame con la comunità montefalcionese. Il percorso è poi proseguito con la visita al Santuario di Sant’Antonio e agli antichi giardini annessi.

Nel corso della visita, la delegazione ha espresso vivo apprezzamento per il patrimonio storico, artistico e culturale di Montefalcione, soffermandosi anche sulle opere degli artisti montefalcionesi Giuseppe Martignetti e Aldo Melillo, riconosciute come preziosa testimonianza dell’identità culturale del territorio.

Il Presidente del Consorzio per il Mezzogiorno, dott. Antonio Caserta, e i Consoli Onorari, dott. Stefano Ducceschi e dott.ssa Raffaella D’Errico, hanno espresso parole di apprezzamento per l’accoglienza ricevuta e per la ricchezza storica, culturale e artistica del borgo, confermando l’importanza di promuovere e valorizzare le eccellenze dei territori del Mezzogiorno anche attraverso la cooperazione internazionale.