La Commissione europea presenta la nuova strategia per rafforzare il settore zootecnico e l’autosufficienza proteica

La Commissione europea ha adottato oggi la strategia per l’allevamento finalizzata a garantire la forza e la resilienza a lungo termine del prezioso settore zootecnico europeo. La strategia, la prima nel suo genere, definisce azioni per aiutare gli allevatori ad affrontare le sfide economiche, ambientali e di mercato. Questa visione a lungo termine riconosce il ruolo essenziale dell’allevamento sostenibile nel futuro dell’Europa, per tutelarne la sicurezza alimentare e sostenere le comunità rurali in tutta la loro diversità.

Alla strategia per l’allevamento è collegato un piano d’azione per le proteine. Insieme, queste iniziative mirano a ridurre le dipendenze strategiche, rafforzare la sicurezza alimentare europea e contribuire a un sistema agroalimentare europeo più forte, resiliente e strategico. Il piano d’azione per le proteine mira, inoltre, ad aumentare l’offerta e l’uso di proteine coltivate nell’UE. Nel 2025 solo il 25 % dei semi oleosi e delle colture proteiche utilizzati per l’alimentazione degli animali nell’UE è stato prodotto nell’Unione. Il piano mira a portare tale quota al 35 % entro il 2035. La Commissione intende sostenere la produzione europea di colture proteiche e migliorare la competitività delle proteine coltivate nell’UE. Riconoscendo i forti legami tra le catene del valore alimentare, dei mangimi, dell’energia e industriale, incoraggerà inoltre l’innovazione, gli investimenti, la diversificazione dietetica e un migliore monitoraggio delle dipendenze proteiche.