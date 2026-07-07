Cinque serate gratuite in spiaggia dal 10 luglio al 14 agosto

Dopo il grande successo delle precedenti edizioni, torna l’attesissima rassegna del Comune di Sant’Agnello (NA) dedicata alla suggestiva proiezione dei film sul costone tufaceo della spiaggia di Caterina. La programmazione cinematografica “Sotto il cielo stellato” fa parte del cartellone degli eventi comunali “rEstate Sintonizzati 2026”, è patrocinata dalla Città Metropolitana di Napoli ed è inserita nel cartellone degli eventi metropolitani 2025-2026 nell’ambito del progetto “Sant’Agnello. Luci, colori e musica” IV edizione. La rassegna, con titoli pensati per tutta la famiglia, ha inizio venerdì 10 luglio 2026 e termina alla vigilia di Ferragosto con una anguriata della tradizione.

Da quest’anno anche i residenti di Sant’Agnello (NA) potranno usufruire della tariffa agevolata per l’ascensore del mare di Marina di Cassano. In questo periodo dell’anno l’ascensore è operativa dalle 07:30 alle 24:00. Nel mese di agosto il weekend, compreso il venerdì, l’orario è prolungato fino all’una. La tariffa per i residenti è di €0,50 a corsa. La tariffa per i non residenti è di €1,00 a corsa. Per un’esperienza ancora più immersiva, è consigliato portare con sé il telo mare. Cinque gli appuntamenti in programma:

VENERDÌ 10 LUGLIO 2026 ORE 21:00 – “IL ROBOT SELVAGGIO”

La pellicola racconta la toccante storia del robottino Roz che, a causa di un naufragio, si ritrova da sola su un’isola deserta. Per sopravvivere in questo mondo incontaminato e selvaggio, la protagonista dovrà imparare ad adattarsi e a comprendere la natura profonda del luogo, stringendo un legame unico con gli animali locali e adottando un dolcissimo anatroccolo rimasto orfano in una straordinaria ed emozionante avventura visiva sull’amicizia.

VENERDÌ 24 LUGLIO 2026 ORE 21:00 – “VOLEVO UN FIGLIO MASCHIO”

Una divertente commedia per famiglie “Volevo un figlio maschio”, interpretata da Enrico Brignano. Il film ruota attorno alla figura di Alberto, un padre che adora le sue tre figlie femmine ma che conserva da sempre il sogno segreto di avere un maschio. Grazie a una magia improvvisa e imprevedibile, il suo desiderio si avvererà ma le ragazze si trasformeranno improvvisamente in tre ragazzi scatenati, costringendo il protagonista a gestire una nuova e caotica realtà familiare che si rivelerà un’impresa tanto folle quanto comicissima.

VENERDÌ 31 LUGLIO 2026 ORE 21:00 – “IO SONO LA FINE DEL MONDO” CON ANGELO DURO

L’ultimo appuntamento di luglio vedrà come protagonista l’irriverente comicità di Angelo Duro in “Io sono la fine del mondo”, una pellicola diretta da Gennaro Nunziante in cui lo showman torna a colpire con la sua ironia spietata e dissacrante, smascherando i falsi buonismi, i paradossi della società moderna e le nostre ipocrisie quotidiane, trascinando il pubblico in un vortice di risate liberatorie per una serata di satira pura e provocatoria.

VENERDÌ 7 AGOSTO 2026 ORE 21:00 – “PRENDI IL VOLO”

Il mese di agosto si aprirà con la proiezione di “Prendi il volo”, un’animazione spettacolare e coloratissima firmata dai geniali creatori dei Minions. Al centro della trama c’è la famiglia Mallard, uno stormo di anatre bloccato nella routine quotidiana a causa dell’iperprotettivo papà Mack. Convinto dalla mamma Pam a esplorare il mondo, il gruppo parte per un viaggio pazzesco verso la Giamaica che, tra imprevisti comici e tappe inaspettate a New York, si trasformerà nell’avventura della vita.

VENERDÌ 14 AGOSTO 2026 ORE 21:00 – “AMICHE ALLE CICLADI”

La rassegna si chiuderà con la commedia fresca e travolgente “Amiche alle Cicladi”, che vede protagoniste Blandine e Magalie, due amiche d’infanzia dai caratteri diametralmente opposti che si ritrovano dopo molti anni per compiere finalmente il viaggio dei loro sogni in Grecia. Tra paesaggi mozzafiato, spiagge cristalline, imprevisti esilaranti e vecchi rancori che riaffiorano, la loro vacanza diventerà una rocambolesca avventura alla riscoperta della felicità e dei legami autentici. Per questa ultima serata, ai presenti verrà offerta la tradizionale anguriata di Ferragosto in spiaggia.

La partecipazione è libera e gratuita.