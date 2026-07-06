Ad Avellino la guida del Cammino di Guglielmo
Presentazione il 10 luglio al Circolo della Stampa con istituzioni e promotori del percorso
L’Associazione Cammino di Guglielmo APS venerdì 10 luglio alle ore 10.30 presso il Circolo della Stampa in Corso Vittorio Emanuele di Avellino presenterà la guida del Cammino omonimo, una pubblicazione di 180 pagine illustrata, frutto di ca. due anni di lavoro.
La guida contiene il racconto delle 15 tappe lungo i 320 km del Cammino, la storia, le cartine, le coordinate GPS, i servizi, dove dormire, dove mangiare, etc.
Interverranno alla presentazione: Don Riccardo Guariglia Abate di Montevergine, (presidente dell’Associazione Cammino di Guglielmo APS), il dott. Fausto Picone, Presidente della Provincia di Avellino, l’avvocato Nello Pizza Sindaco del Comune di Avellino, il dott. Carmine De Angelis, Sindaci di Chiusano di San Domenico, il dott. Luigi Marciano Sindaco di Ospedaletto d’Alpinolo, Don Salvatore Sciannamea Parroco di Andretta, Annibale Discepolo giornalista, Angelo Verderosa vice presidente APS, Mario Marciano segretario APS.