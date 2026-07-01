Attivato il nuovo Frecciarossa di Trenitalia con fermate nelle principali città pugliesi e campane

Debutta oggi il Frecciarossa diretto Lecce – Bari – Napoli, il nuovo servizio di Trenitalia (Gruppo FS) che collegherà il Salento con il capoluogo campano senza cambi grazie all’attivazione della Variante Cancello sulla Nuova Linea Alta Velocità/Alta Capacità Napoli – Bari.

A presentarlo oggi in anteprima alla stazione di Bari Centrale il sindaco di Bari, Vito Leccese, il sindaco di Lecce, Adriana Poli Bortone, il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi e l’Assessore alle Infrastrutture e alla Mobilità Regione Puglia, Raffaele Piemontese, accolti dal direttore Alta Velocità Trenitalia, Simone Gorini, e dal Chief Corporate Affairs, Communication & Sustainability del Gruppo FS, Giuseppe Inchingolo.

“Questo nuovo collegamento consente di raggiungere Napoli da Bari in circa tre ore e mezza. Una prima fase rispetto ai lavori che riduce gradualmente i tempi di percorrenza fra le due città. Trenitalia si farà trovare pronta con i suoi treni Frecciarossa grazie a un’offerta di servizi sempre più ampia e diversificata parallelamente alle prossime attivazioni infrastrutturali”, così il direttore Alta Velocità Trenitalia, Simone Gorini.

“Accorciare le distanze tra Bari e Napoli non significa soltanto ridurre i tempi di viaggio, ma rafforzare un asse strategico del Mezzogiorno, mettere in connessione due grandi aree metropolitane e creare nuove opportunità di sviluppo, lavoro e investimenti. Serve ancora tempo per accorciare davvero le distanze tra Napoli e Bari, ma questo rappresenta un primo passo nella giusta direzione. È un passaggio decisivo verso un Sud più vicino, più competitivo e più coeso. E la presenza del sindaco di Napoli e Presidente ANCI Gaetano Manfredi è una conferma di questa alleanza con cui sostenere sviluppo, crescita e nuove opportunità per i territori e su cui è necessario continuare a investire con continuità e visione”, così il Sindaco di Bari, Vito Leccese.

“Il collegamento diretto con Napoli, con un moderno Frecciarossa, avvicina Lecce al Meridione e al resto d’Italia. Sono certa che il nuovo servizio avrà certamente ricadute positive sin da subito sul turismo e sull’economia del territorio provinciale, portando nuove occasioni di sviluppo e accelerando quella crescita che tutti auspichiamo. Dopo l’annuncio del cosiddetto ribaltamento della stazione ferroviaria, in questa estate arriva un’altra buona notizia per il Salento”, così il sindaco di Lecce, Adriana Poli Bortone.

“Questo nuovo treno avrà un grande impatto sullo sviluppo del Mezzogiorno, di cui l’asse Napoli – Bari rappresenta una direttrice fondamentale. Riduce il gap infrastrutturale col Nord e crea ulteriori opportunità di crescita per un Mezzogiorno che già sta crescendo molto da tanti punti di vista. Infine, il nuovo treno darà nuove prospettive alle aree interne”, così il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi.

“Oggi è una giornata importante perché, dopo decenni, Puglia e Campania sono collegate direttamente da un Frecciarossa che unisce sette capoluoghi di provincia – Lecce, Brindisi, Bari, Barletta, Foggia, Benevento e Napoli – e rafforza il legame tra Adriatico e Tirreno. È molto più di un nuovo servizio ferroviario: è un’infrastruttura che avvicina persone, imprese, università, turismo e opportunità. La Regione Puglia ha scelto di investire con continuità nella mobilità ferroviaria, rinnovando i treni del servizio regionale, sostenendo l’intermodalità e accompagnando gli investimenti di RFI e del Gruppo FS. Questo collegamento è il primo risultato visibile di una trasformazione più ampia: con il completamento della nuova linea AV/AC Napoli-Bari, previsto entro il 2029, cambieranno profondamente i tempi di viaggio e la competitività dell’intero Mezzogiorno. Continueremo a fare la nostra parte, confidando sul fatto che il Gruppo FS prosegua con la stessa determinazione negli investimenti, nella qualità dei servizi e nello sviluppo dei collegamenti strategici per tutta la Puglia”, così l’Assessore alle Infrastrutture e alla Mobilità Regione Puglia, Raffaele Piemontese.

Il Frecciarossa Napoli – Lecce

Il fischio di partenza è previsto oggi da Lecce alle 18.10, mentre la prima partenza da Napoli Centrale è programmata domani alle 6.45. In entrambe le direzioni, il servizio effettuerà fermata a Brindisi, Bari Centrale, Barletta, Foggia, Benevento e Napoli Afragola, ampliando le opportunità di viaggio e offrendo una soluzione più semplice e confortevole per gli spostamenti tra Puglia e Campania. Il nuovo treno consentirà di raggiungere Napoli da Bari in circa tre ore e mezza e da Lecce in circa cinque ore, grazie anche all’attivazione della nuova tratta Napoli – Cancello. Una soluzione che riduce i tempi di viaggio e rende più diretti i collegamenti tra il Sud e il nodo di Napoli, hub strategico per la mobilità nazionale.

Tratta Napoli – Cancello

I lavori hanno portato all’attivazione di un nuovo tratto di linea a doppio binario di oltre 15 chilometri tra Napoli e Cancello, che consente l’interscambio nella stazione di Napoli Afragola tra il traffico della linea AV Napoli – Roma, la futura rete Circumvesuviana e il traffico regionale della linea Napoli – Caserta – Cassino. Oltre alla fermata di interscambio di Napoli Afragola è stata attivata anche la nuova stazione di Acerra. Le fermate Casalnuovo e Centro commerciale verranno attivate successivamente. Inoltre, la soppressione di 12 passaggi a livello lungo la tratta storica Napoli – Cancello, che verrà dismessa, consentirà un notevole miglioramento della viabilità dell’intera area metropolitana. Investimento complessivo di circa 1,1 miliardi di euro.

Benefici della nuova linea AV/AC Napoli – Bari

Con il completamento del lotto Napoli – Cancello salgono così a 55 i chilometri di nuova linea AV/AC già operativi sulla Napoli – Bari. Per la sua realizzazione è stato nominato Commissario Straordinario di Governo l’Amministratore Delegato di RFI, Aldo Isi. Questo consente sin da subito l’incremento della capacità della linea, la riduzione dei tempi di percorrenza, il miglioramento della regolarità della circolazione, e una maggiore accessibilità dei territori serviti dalla nuova infrastruttura. Inoltre, sulla linea Caserta – Benevento – Foggia sono stati completati i lavori ai fini dell’attestazione del target PNRR sulla tratta Frasso Telesino – Telese – Vitulano e sono state attivate le nuove fermate di Valle di Maddaloni e Dugenta a servizio del territorio tra le province di Caserta e Benevento.

Stazione di Napoli Afragola

La stazione Napoli Afragola rafforza il proprio ruolo di hub strategico di interscambio, diventando uno snodo centrale per la mobilità del territorio. Progettata da Zaha Hadid, integrerà Alta Velocità, servizi regionali e mobilità su gomma, rispondendo alla crescente domanda di trasporto sostenibile. Il recente completamento del nuovo ingresso lato Est della stazione ha ulteriormente migliorato l’accessibilità dell’impianto, introducendo un sistema di accesso “kiss and ride” con parcheggi per la sosta breve e percorsi pedonali dedicati, favorendo una distribuzione più equilibrata dei flussi. Parallelamente proseguiranno gli interventi di completamento per elevare gli standard di qualità del servizio, accessibilità e funzionalità della stazione.