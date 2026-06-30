Il senatore Enzo De Luca nominato alla guida dell’Osservatorio Regionale sulla Gestione dei Rifiuti

Con decreto n. 48 del 29 giugno 2026, il Presidente Roberto Fico ha nominato, alla presidenza dell’Osservatorio Regionale Rifiuti, il Sen. Prof. Enzo De Luca, alla guida dell’ORGR nell’attuale formulazione fin dalla sua istituzione. Ai sensi dell’Art. 21 L.R. n. 14 del 26 maggio 2016, De Luca presiederà il Consiglio Direttivo, individuato dall’art. 3 del Disciplinare di cui alla D.G.R.C. n. 342/2016 quale organo di indirizzo e coordinamento delle attività dell’Osservatorio. Esso è composto anche dall’Assessore regionale all’Ambiente, dal Presidente della Commissione all’Ambiente del Consiglio regionale, dal Direttore della Direzione generale Ciclo integrato dei rifiuti, dal Direttore generale dell’ARPA Campania.