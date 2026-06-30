Casa Riformista, solidarietà a Zabatta

Denunciata la violenza verbale contro l’assessora dopo l’intervento sulla caccia

Aggiunto da Redazione il 30 giugno 2026.
Tags della Galleria POLITICA, PRIMO PIANO

fiorella zabattaIl gruppo consiliare della Regione Campania di Casa Riformista – Noi di Centro, guidato dal consigliere Enzo Alaia e composto da Ciro Buonajuto, Pietro Smarrazzo, Pellegrino Mastella e Giuseppe Barra; esprime piena solidarietà all’Assessora Fiorella Zabatta, bersaglio sui social di gravissimi insulti sessisti dopo il suo intervento sulla riforma della legge sulla caccia.

Una ferma condanna che si unisce a quella già espressa dal Presidente della Regione e dall’intera Giunta.
«Gli attacchi subiti da Fiorella – dichiarano gli esponenti del gruppo – travalicano ogni limite del legittimo dissenso. Siamo di fronte a insulti misogini che non contestano una linea politica, ma colpiscono vilmente la persona. Questa violenza verbale impoverisce il dibattito pubblico e alimenta un clima di intimidazione che prende di mira, con particolare ferocia, le donne impegnate nelle istituzioni».

«Di fronte a questa barbarie – conclude la nota – le forze politiche hanno il dovere di fare fronte comune: il rispetto della dignità umana non è negoziabile e nessuna divergenza di vedute può giustificare l’odio. Sosterremo l’Assessora in ogni iniziativa a tutela della sua persona, convinti che contrastare l’odio social sia l’unico modo per difendere la qualità della nostra democrazia»

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Source: www.irpinia24.it