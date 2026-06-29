Solofra (AV) – Festa di Sant’Antonio

Tre giorni di fede, tradizione e spettacoli tra processioni, musica e fuochi pirotecnici

La comunità di Solofra si prepara a vivere con profonda emozione i solenni festeggiamenti in onore di Sant’Antonio di Padova, un appuntamento che quest’anno, nelle giornate dell’11, 12 e 13 Luglio 2026, si preannuncia ricco di fede, tradizione e spettacolo grazie al sapiente lavoro di organizzazione curato dal Comitato Festeggiamenti Sant’Antonio di Padova – Solofra.

La festa prenderà il via con il programma religioso che accompagnerà i fedeli in un intenso percorso di preghiera e devozione. Venerdì 10 luglio, alle ore 19:30, è previsto il Rosario e la preghiera al Santo, seguiti alle ore 20:00 dalla Santa Messa con Omelia.

Sabato 11 luglio, giorno della Festa del Santo, la comunità si ritroverà alle ore 9:00 per la Santa Messa Solenne. Nel pomeriggio, alle ore 19:00, si terrà la tradizionale e partecipata processione in onore di Sant’Antonio di Padova, che attraverserà le strade cittadine con sosta presso la Collegiata di San Michele Arcangelo, rinnovando un rito che da generazioni rappresenta uno dei momenti più sentiti dell’intera comunità. Le celebrazioni religiose si concluderanno domenica 12 luglio alle ore 20:00 con la Santa Messa di ringraziamento nella Chiesa dell’Ascensione ai Balsami, presieduta da Mons. Mario Pierro a conclusione dei festeggiamenti dedicati al Santo di Padova.

Accanto ai momenti di fede, il programma civile offrirà tre giornate di musica, spettacolo e tradizione. Sabato 11 luglio, alle ore 10:00, si terrà l’omaggio al Santo nella Chiesa ai Balsami con l’arrivo del Premiato Concerto Musicale “Paolo Falcicchio” di Gioia del Colle, diretto dal Maestro Susanna Pescetti. La formazione animerà successivamente il centro cittadino con una matinée musicale alle ore 11:00 in Piazza Umberto I e tornerà protagonista alle ore 22:00 in Piazza Sant’Antonio con un’esibizione concertistica.

La giornata sarà inoltre impreziosita dal ritorno di antiche tradizioni: i fuochi pirotecnici diurni in Località Scorza, curati da Antonio Buongiorno ’77 in ricordo del papà Francesco, e quelli serali previsti al rientro della processione. Entrambi gli spettacoli pirotecnici saranno eseguiti dalla ditta Pirotecnica Amodio Curci di Pellezzano.

Per l’intera durata dei festeggiamenti, le luminarie della ditta Baselice Luminarie di Pagani vestiranno di luce le strade della città, creando un’atmosfera suggestiva e accogliente per cittadini e visitatori.

Domenica 12 luglio, alle ore 21:45 in Piazza Sant’Antonio, la serata sarà affidata agli storici Alunni del Sole, protagonisti di un concerto con ingresso libero che ripercorrerà alcuni dei brani più amati della musica italiana, da “L’Aquilone” a “Concerto”, passando per “Pagliaccio”, “Jenny”, “Liù”, “’A canzuncella” , “…E mi manchi tanto” e molti altri successi che continuano a emozionare generazioni di ascoltatori.

Il gran finale è fissato per lunedì 13 luglio in Piazza Mercato, dove alle ore 21:45 l’energia salirà alle stelle con il “Primo e Ultimo Ballo” Summer Tour di LDA & AKA 7EVEN. I due artisti, reduci dal successo di Sanremo, porteranno a Solofra uno spettacolo ricco di musica e coinvolgimento, aperto a tutti con ingresso libero, che trasformerà la piazza nel cuore pulsante della festa.

Il Comitato Festeggiamenti Sant’Antonio di Padova invita l’intera cittadinanza e i visitatori a prendere parte a questo intenso percorso di fede e festa, certi che l’impegno profuso per questa edizione saprà regalare momenti indimenticabili per l’intera comunità solofrana.