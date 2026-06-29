Avellino – Presentazione del libro di Scibelli

All’Archivio di Stato nuovo appuntamento de “I giovedì della lettura” con la presenza dell’autore

Aggiunto da Redazione il 29 giugno 2026.
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Copia di Copia di Copia di Copia di Copia di Copia di Copia di Copia di Copia di Copia di Copia di Copia di Copia di Copia di Copia di Copia di Copia di Copia di Copia di Copia di Copia di 8.....2025 Archivio di Stato di Avellino - ore 17.00 Via Giuseppe - 1Giovedì 2 luglio prossimo, alle ore 16:30, si terrà un nuovo appuntamento della rassegna libraria dell’Archivio di Stato di Avellino “I giovedì della lettura”.
In tale occasione si presenterà il libro “La maledizione di Pasqua Rosata”, di Tommaso Scibelli.
 
L’evento verrà introdotto da Lorenzo Terzi, direttore dell’Archivio di Stato di Avellino.
Interverranno: Francesco Sepe, già Dirigente scolastico del Liceo Classico Statale “G. Carducci” di Nola, e Giovanni Sperandeo, giornalista RAI.
Sarà presente l’autore.
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Source: www.irpinia24.it