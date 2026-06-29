Intervento in pineta: una coetanea ferita, scattano le denunce all’autorità giudiziaria

Nel tardo pomeriggio di venerdì, il Dirigente Comandante Colonnello Antonio Piricelli veniva contattato e contestualmente veniva richiesto un intervento urgente nei pressi della Pineta Comunale in località Viale Cristo Re, dove veniva segnalata la presenza di una minore in possesso di un oggetto atto ad offendere. Immediatamente sul posto si portava una pattuglia della Polizia Locale, gli Agenti giunti sul posto avevano la presenza di numerose persone preoccupate per quanto stava accadendo. Nel tardo pomeriggio di venerdì, il Dirigente Comandante Colonnello Antonio Piricelli veniva contattato e contestualmente veniva richiesto un intervento urgente nei pressi della Pineta Comunale in località Viale Cristo Re, dove veniva segnalata la presenza di una minore in possesso di un oggetto atto ad offendere. Immediatamente sul posto si portava una pattuglia della Polizia Locale, gli Agenti giunti sul posto avevano la presenza di numerose persone preoccupate per quanto stava accadendo.