Afragola (NA) – Minore armata di coltello
Intervento in pineta: una coetanea ferita, scattano le denunce all’autorità giudiziaria
Nel tardo pomeriggio di venerdì, il Dirigente Comandante Colonnello Antonio Piricelli veniva contattato e contestualmente veniva richiesto un intervento urgente nei pressi della Pineta Comunale in località Viale Cristo Re, dove veniva segnalata la presenza di una minore in possesso di un oggetto atto ad offendere. Immediatamente sul posto si portava una pattuglia della Polizia Locale, gli Agenti giunti sul posto avevano la presenza di numerose persone preoccupate per quanto stava accadendo.
Immediatamente si provvedeva a calmare gli animi accessi, ed a generalizzare le persone presenti sul posto. Veniva posto sotto sequestro un oggetto atto ad offendere, un coltello con una lama lunga circa cm 7. Sul posto si aveva la presenza di un altro minore che aveva le gambe con segni di taglio da coltello. Immediatamente i presenti venivano condotti presso gli Uffici del Comando di Polizia Locale alla presenza degli Assistenti Sociali del Comune di Afragola. Per quanto accaduto e posto in essere la minore veniva denunciata all’Autorità Giudiziaria per lesioni e possesso di oggetti atti ad offendere, i genitori della minore denunciati all’Autorità Giudiziaria per abbandono di minori.
Source: www.irpinia24.it