Oggi la consegna della libreria per creare uno spazio dedicato alla lettura in Pediatria

Oggi, Sabato 27 giugno, alle ore 11.30, presso il Reparto di Pediatria dell’Ospedale “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno, si terrà la cerimonia di consegna di una libreria in legno completamente realizzata a mano da artigiani locali, destinata ai piccoli pazienti del reparto.

L’iniziativa, promossa da DONATION Italia, nasce dalla collaborazione con numerose realtà associative e del territorio ed è resa possibile grazie alla generosa donazione dell’Associazione Marcellino Junior.

La libreria sarà allestita con libri e fiabe, trasformando uno spazio dell’ospedale in un piccolo angolo dedicato alla lettura, alla fantasia e alla scoperta. Un gesto semplice ma dal profondo valore umano, capace di offrire ai bambini ricoverati un momento di serenità, immaginazione e conforto durante il percorso di cura.

L’iniziativa rappresenta un esempio concreto di come la collaborazione tra associazioni, volontari, enti e cittadini possa generare progetti di forte impatto sociale, mettendo al centro il benessere delle persone e, in particolare, dei più piccoli.

“Un piccolo gesto che racchiude uno spazio dedicato ai bambini, alla lettura, alla fantasia e alla scoperta.”

Alla cerimonia parteciperanno, insieme a DONATION Italia, numerose associazioni partner e rappresentanti del mondo del volontariato e del terzo settore, che hanno contribuito alla realizzazione del progetto.

L’appuntamento è quindi fissato per oggi, sabato 27 giugno alle ore 11.30 presso il Reparto di Pediatria dell’Ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno, per condividere un momento di solidarietà e inaugurare uno spazio che accompagnerà tanti bambini nel loro percorso di crescita, anche durante la degenza.