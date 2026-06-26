Certificazione per i controlli non distruttivi su unità classificate RINA navali

Punto Netto amplia il proprio raggio d’azione e compie un importante passo nel percorso di crescita aziendale entrando ufficialmente nel settore navale. L’azienda irpina ha infatti ottenuto la certificazione di RINA Services S.p.A. quale Approved Service Supplier per l’esecuzione di Controlli Non Distruttivi (NDT) sulle unità classificate RINA.

Il prestigioso riconoscimento, rilasciato al termine dell’audit tecnico svolto presso la sede aziendale, certifica la conformità di Punto Netto ai rigorosi requisiti previsti dalle Rules for the Certification of Service Suppliers di RINA e autorizza l’azienda a operare nel comparto navale attraverso i principali metodi di prova non distruttiva:

• Visual Testing (VT)

• Magnetoscopia (MT)

• Liquidi Penetranti (PT)

• Ultrasuoni (UT)

La certificazione rappresenta un traguardo di grande valore strategico, poiché consente a Punto Netto di mettere a disposizione del mercato navale l’esperienza maturata in anni di attività nei controlli non distruttivi, nel controllo qualità e nei servizi di resident engineering, settori nei quali l’azienda si è affermata come partner affidabile per numerose realtà industriali.

L’ingresso nel comparto navale conferma la volontà dell’azienda di investire costantemente in competenze, formazione, qualità e certificazioni, elementi fondamentali per operare in contesti ad alta complessità tecnica e soggetti ai più elevati standard internazionali di sicurezza.

«Questo risultato rappresenta un importante riconoscimento del lavoro svolto in questi anni e della professionalità del nostro team», dichiara Gaetano Griso, amministratore di Punto Netto. «L’ottenimento della certificazione RINA ci consente di estendere i nostri servizi anche al settore navale, un mercato altamente specializzato dove qualità, competenza e affidabilità costituiscono requisiti imprescindibili. È un nuovo punto di partenza che rafforza il nostro percorso di crescita e apre interessanti prospettive di sviluppo.»

Con questa nuova certificazione, identificata con il numero SSU024526NA e valida fino al 23 giugno 2029, Punto Netto consolida ulteriormente il proprio posizionamento come realtà di riferimento nel panorama dei controlli non distruttivi e del controllo qualità, rafforzando la propria presenza in un settore strategico come quello della cantieristica e dell’industria navale. che testo è