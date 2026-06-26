Nuovi orari per la ZTL nel centro storico
ZTL attiva tra giugno e agosto con orari serali differenziati nel centro storico
Si informa la cittadinanza che, con decorrenza dal 29 giugno 2026, entreranno in vigore i nuovi orari di attivazione della Zona a Traffico Limitato (ZTL) all’interno del perimetro del Centro Storico.
La nuova regolamentazione prevede le seguenti modalità:
- Dal 29 giugno al 31 luglio 2026:
La ZTL sarà attiva esclusivamente nei giorni di venerdì, sabato e domenica, dalle ore 20:30 alle ore 01:00 del giorno successivo.
- Dal 1° agosto al 23 agosto 2026:
La ZTL sarà attiva tutti i giorni (dal lunedì alla domenica), dalle ore 20:30 alle ore 01:00 del giorno successivo.
Si invitano i conducenti al rispetto della segnaletica stradale verticale e dei display informativi posti ai varchi di accesso.
Source: www.irpinia24.it