Tiso: “Rafforzare la cooperazione tra Stati Ue per difendere la Pac e le produzioni di qualità"

“Confeuro accoglie con favore gli esiti del Vertice Intergovernativo Italia-Francia svoltosi ad Antibes, che rappresenta un importante momento di confronto tra due storiche potenze agroalimentari europee e un segnale positivo per il futuro del comparto primario” . Così Andrea Tiso, presidente nazionale di Confeuro – Confederazione Agricoltori Europei. Ci auguriamo che il dialogo rafforzato tra Roma e Parigi possa diventare un punto di riferimento istituzionale da estendere anche agli altri grandi Paesi produttori dell’Unione Europea. Solo attraverso una visione condivisa sarà possibile difendere e consolidare le risorse destinate alla Politica Agricola Comune, valorizzare il ruolo strategico dell’agricoltura europea e garantire una tutela sempre più efficace delle nostre produzioni di qualità e delle Indicazioni Geografiche”.

Secondo Confeuro, è fondamentale rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri sulle principali sfide del settore agroalimentare, promuovendo politiche comuni capaci di coniugare competitività, sostenibilità e salvaguardia delle eccellenze territoriali.

“Parallelamente – conclude Tiso – occorre investire in un sistema europeo di tracciabilità e di controlli anticontraffazione sempre più moderno ed efficiente, facendo leva sulle opportunità offerte dalla digitalizzazione e dall’innovazione tecnologica. Solo così sarà possibile contrastare con maggiore incisività le frodi alimentari, tutelare il lavoro degli agricoltori e offrire ai consumatori maggiori garanzie sulla qualità e sull’autenticità delle produzioni agroalimentari europee”