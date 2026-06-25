UE, 3,2 miliardi all’Ucraina

In arrivo anche i primi finanziamenti per la produzione di droni

Oggi, in occasione della conferenza sulla ripresa dell’Ucraina, la Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha annunciato l’erogazione di 3,2 miliardi di € all’Ucraina quale prima tranche della nuova assistenza macrofinanziaria (AMF).

L’AMF costituisce una componente del prestito di sostegno all’Ucraina, nell’ambito del quale si prevede di mettere a disposizione del paese 90 miliardi di € nel 2026 e nel 2027, destinati sia al sostegno del bilancio statale sia alle esigenze legate alla difesa. In quanto paese in guerra, la capacità dell’Ucraina di difendere il proprio territorio dipende dalla rapida disponibilità di prodotti essenziali nelle quantità necessarie e in tempi estremamente brevi. La prima tranche del pacchetto da 6 miliardi di € destinato a sostenere l’acquisto di droni sarà erogata nei prossimi giorni.

La Presidente Ursula von der Leyen ha dichiarato: “L’Ucraina prospera di domani richiede investimenti massicci oggi. Dall’inizio dell’invasione su vasta scala della Russia, l’Unione europea e i suoi Stati membri hanno fornito oltre 200 miliardi di € di sostegno economico, finanziario e militare. Con il prestito di sostegno all’Ucraina metteremo a disposizione ulteriori 90 miliardi di € nei prossimi due anni. Oggi trasferiamo la prima tranche di questo prestito, pari a 3,2 miliardi di € di assistenza macrofinanziaria. E nei prossimi giorni inizieremo a versare i primi fondi del pacchetto da 6 miliardi di € per la produzione di droni. Questa è la solidarietà in azione.”

Ulteriori informazioni sono disponibili nel comunicato stampa.

Il discorso di apertura della Presidente von der Leyen alla conferenza sulla ripresa dell’Ucraina è disponibile sul Press Corner della Commissione europea.