Condannato per atti persecutori ai danni di una donna ma già noto alle forze dell'ordine

I Carabinieri della Stazione di Montoro (AV) hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di misura cautelare degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico, emessa nei confronti di un 37enne del posto, ritenuto gravemente indiziato, allo stato delle indagini, del reato di atti persecutori ai danni di una donna. Il provvedimento è stato disposto dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Avellino su richiesta di questo Ufficio che ha coordinato le indagini condotte dai Carabinieri di Avellino. L’indagato, già deferito all’Autorità Giudiziaria per maltrattamenti nei confronti di una donna, ha ripetutamente violato la misura cautelare disposta a suo carico, non osservando le prescrizioni di non comunicare in alcun modo con la vittima e non ottemperando all’ordine di allontanamento dal comune dove la parte offesa ha eletto domicilio, al contrario inviava un messaggio vocale dal contenuto minatorio alla vittima e la minacciava indirettamente sui profili social. Ultimate le formalità di rito, l’arrestato è stato tradotto presso il proprio domicilio.