La municipale denuncia un uomo per occupazione abusiva

La Polizia Locale della Città di Afragola diretta dal Dirigente Comandante Colonnello AntonioPiricelli ha intensificato le attività di controllo degli appartamenti di proprietà del comune nel RioneSalicelle. Sono stati effettuati controlli di alcuni isolati, dagli accertamenti è emerso che unimmobile già sottoposto a sequestro di Polizia Giudiziaria è risultato essere occupato senza alcuntitolo. Le attività di controllo degli immobili sono state estese anche alla verifica della fornituradell’energia elettrica. Dagli esiti dei sopralluoghi effettuati, dal controllo tecnico eseguito conl’ausilio del personale Enel e dal controllo documentale n.3 assegnatari regolari degli immobili sonorisultati essere sprovvisti del contratto per la fornitura dell’energia elettrica. Dagli approfondimentiè emerso che gli stessi sono risultati essere allacciati senza autorizzazione direttamente allaconduttura del gestore elettrico utilizzando un bypass, configurandosi così il reato di furto. Per talimotivazioni l’occupante abusivo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per occupazioneabusiva di immobile e violazione di sigilli, i cittadini che hanno creato l’allaccio diretto dell’energiaelettrica sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per furto di energia elettrica.