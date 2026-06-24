Rinnovata la sponsorizzazione all’Avellino

La Provincia conferma il sostegno all’US Avellino per la stagione 2026/2027

Via libera alla sponsorizzazione a favore dell’U.S. Avellino 1912 anche per la prossima stagione agonistica. Il presidente della Provincia, Fausto Picone, ha approvato con proprio provvedimento gli indirizzi vincolanti per la sponsorizzazione attiva della Provincia a favore dell’U.S. Avellino 1912 per la stagione calcistica 2026/2027.

Il provvedimento presidenziale arriva a seguito di incontri con gli uffici dell’Ente e di confronto con i consiglieri provinciali. L’argomento è stato affrontato anche nel corso delle riunioni di insediamento delle commissioni permanenti.

“C’è la convinzione che con questa iniziativa si possano ulteriormente migliorare i risultati raggiunti nella passata stagione, in termini di visibilità della provincia, intesa come territorio nel suo complesso – dichiara il presidente Picone -. Il calcio rappresenta uno straordinario veicolo promozionale, perché raggiunge una platea vasta, non solo di appassionati. Questo significa far scoprire o riscoprire i tesori della nostra Irpinia e sostenere un’azione amministrativa più trasparente e vicina ai cittadini”.

L’investimento è pari a un milione di euro. La spesa trova copertura nelle risorse correnti dell’Ente, come da Bilancio di Previsione 2026/2028 approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 14 del 26 Febbraio 2026.

Al di là del valore puramente pubblicitario e commerciale, la sponsorizzazione ha garantito il raggiungimento di obiettivi strategici, istituzionali e culturali, non catturati dai soli indici di valutazione economico–contabile e finanziaria. La Provincia, sfruttando l’effetto traino e i canali dell’U.S. Avellino 1912, è riuscita ad aggregare e intercettare nuovi cittadini e nuovi interessi.

I vantaggi di questo tipo di comunicazione sono molteplici. In particolare, è possibile realizzare campagne in grado di autoalimentarsi, rilanciando l’interesse che spesso si attenua al termine della programmazione sui canali tradizionali. Le attività sui social, inoltre, sono un ottimo strumento di monitoraggio dell’andamento della campagna e dei risultati prodotti.