L'incontro per il progetto di rigenerazione dell'Ex Albergo Scuola di Summonte (AV)

Un pomeriggio storico per l’Irpinia. Nel cuore del borgo di Summonte, tra i “Borghi più belli d’Italia”, si apre un nuovo capitolo per il futuro delle aree interne campane. Il 25 giugno 2026, alle ore 18:30 presso il Complesso Castellare, viene presentato ufficialmente il Partenio Creative Hub (PCH), idea progettuale di rigenerazione urbana e culturale che punta a trasformare l’ex struttura turistico-alberghiera di proprietà della Regione Campania – da anni in stato di abbandono – in un ecosistema permanente di cultura, formazione e innovazione.

In occasione dell’evento verrà sottoscritto il Protocollo d’Intesa tra i Comuni di Summonte, Mercogliano, Ospedaletto d’Alpinolo, Pietrastornina e Sant’Angelo a Scala e la Fondazione Ampioraggio, a sancire formalmente l’impegno collettivo del territorio del Partenio attorno a un progetto condiviso di sviluppo sostenibile.

L’Evento: Un Territorio che si Ritrova

L’incontro si aprirà con l’introduzione del Sindaco di Summonte Ivo Capone, che ha guidato il percorso di costruzione dell’idea progettuale. Seguirà la presentazione ufficiale da parte di Giuseppe De Nicola e Giovanna Ruggiero, rispettivamente Direttore e Presidente della Fondazione Ampioraggio.

Interverranno, inoltre, i sindaci: Vittorio D’Alessio (Mercogliano), Luigi Marciano (Ospedaletto d’Alpinolo), Amato Rizzo (Pietrastornina) e Carmine De Fazio (Sant’Angelo a Scala), già partner in questa fase.

Le riflessioni istituzionali vedranno la partecipazione dei Consiglieri Regionali della Provincia di Avellino e del Presidente della Provincia Fausto Picone. Le conclusioni saranno affidate a Francesco Morra (Presidente ANCI Campania), Vincenzo Cuomo (Assessore al Governo del Territorio Regione Campania) e Enzo Maraio (Assessore al Turismo Regione Campania). Modererà Rino Genovese, giornalista RAI.