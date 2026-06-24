Greetings from Avellino “Cartoline da un Tempo Immobile”
Inaugurazione venerdì 26 giugno al Museo Irpino del Carcere Borbonico
Greetings from Avellino “Cartoline da un Tempo Immobile”, una rassegna fotografica di Luigi Cipriano; inaugurazione venerdì 26 giugno alle ore 17.30 presso il Museo Irpino Complesso monumentale Carcere Borbonico. Luigi Cipriano esplora la trasformazione urbanistica della città di Avellino dal dopoguerra agli anni ’70-’80, evidenziando come il concetto di zoning e la suddivisione di Avellino in zone omogenee di intervento(intensiva al centro e dintorni, semintensiva a corona delle zone intensive, lotti agricoli lungo il Vallone Fenestrelle, ville sulle colline dei Cappuccini e Liguorini, e industriale verso la ferrovia), insieme ad una mancanza di una visione globale, ha portato a una città senza visione urbanistica e ad un “tempo sospeso” nelle periferie.
Dal punto di vista tecnico, la zonizzazione mira si a controllare le densità urbane e la distribuzione demografica, costituendo la trama strutturale della forma urbana della città, ma tuttavia è uno strumento imperfetto che tende a radicalizzare la settorializzazione della società contemporanea. Si Può quindi affermare che anche in questo caso la zonizzazione è considerata superata se non supportata da altri accorgimenti che rendano la città viva. Attraverso una serie di scatti concepiti come cartoline, il progetto mette in luce l’immobilità delle periferie e stimola una riflessione sulla necessità di recupero e valorizzazione di queste aree.
Le fotografie catturano un paesaggio immerso nel verde, ma allo stesso tempo evidenziano un tessuto urbano segnato dal tempo e dall’abbandono, offrendo una critica costruttiva alle politiche di sviluppo che hanno plasmato il paesaggio urbano di Avellino. Luigi Cipriano (Guardia Lombardi, AV, 1968) è un fotografo italiano che vive e lavora ad Avellino. Dopo la laurea in Economia e Commercio, scopre la fotografia a 16 anni: una passione che, con il tempo, diventa linguaggio espressivo e ricerca visiva. Autodidatta, approfondisce la tecnica attraverso corsi e workshop e, dal 2012, espone in mostre collettive e personali in Italia. Nel 2024 la FIAF gli conferisce l’onorificenza BFI – Benemerito della Fotografia Italiana; nel 2025 riceve la nomina a Tutor Fotografico e Collaboratore del Dipartimento Didattica FIAF. La sua produzione è caratterizzata da progetti di forte impatto narrativo, tra cui una trilogia dedicata a New York City: Vertical City, Storefront Signs e Traveling in the Land of Dreams, quest’ultimo finalista all’Urban Book Award 2021 tra i migliori libri fotografici internazionali.
Tra i progetti più significativi, OLTRE – Viaggio onirico di evasione dalla pandemia Covid-19 si aggiudica nel 2022 il primo premio ex aequo al concorso “Crediamo ai tuoi occhi” per autoedizioni fotografiche, mentre il portfolio SMARTVISIONS vince il primo premio al 24° Spazio Portfolio – Alba e viene selezionato nella short list di Portfolio Italia 2024. Il progetto Timeless Istanbul ottiene riconoscimenti in concorsi internazionali legati alla fotografia di viaggio, mentre HEX – L’illusione della presenza reinterpreta, con il linguaggio dell’intelligenza artificiale, il paesaggio urbano, vincendo nel 2025 il secondo premio al concorso Fanzine Review. HEX è stato presentato nel novembre 2025 presso l’Istituto Italiano di Fotografia di Milano.
Nel 2025 il progetto Tracce viene premiato come vincitore del 6° Corigliano Calabro Fotografia Book Award (CCF Book Award), selezionato tra decine di proposte per la sua forza narrativa, la qualità visiva e l’alto valore poetico. La giuria decide all’unanimità di produrre e pubblicare il libro con un’introduzione critica e di consegnarlo durante il festival dedicato alla fotografia. La fotografia di Cipriano mescola consapevolezza tecnica e sensibilità poetica, restituendo visioni profonde di città, spazi e relazioni umane. La mostra sarà visitabile fino al 25 luglio 2026.