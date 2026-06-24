Uomo che tentava il suicidio salvato in extremis dai Carabinieri

Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Ariano Irpino hanno salvato una persona che tentava il suicidio.

L’allarme è scattato a seguito dell’allontanamento dell’uomo dalla propria abitazione. Nel corso degli immediati accertamenti, è emerso che l’uomo aveva manifestato l’intenzione di togliersi la vita lanciandosi dal viadotto di via Maddalena.

I Carabinieri hanno tempestivamente raggiunto il luogo indicato, individuando la persona mentre era in procinto di scavalcare la recinzione. La rapidità dell’intervento ha permesso di bloccarlo in tempo e di metterlo in sicurezza, evitando la tragedia.

L’episodio evidenzia ancora una volta l’importanza della costante presenza sul territorio e l’efficacia della prontezza operativa delle Forze dell’Ordine nella gestione delle emergenze a tutela della vita umana.