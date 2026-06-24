L’evento formativo si terrà il 30 giugno presso l'Aula Magna del “Frangipane-Bellizzi”

Promuovere una cultura della sicurezza che dall’analisi dell’errore porti a migliorare concretamente la qualità delle cure. Con questo obiettivo l’Asl Avellino organizza l’evento formativo “Clinical Risk Lab – Riconoscere per migliorare la sicurezza delle cure: le raccomandazioni ministeriali attraverso i casi clinici”, che si svolgerà il prossimo 30 giugno 2026 presso l’Aula Magna del Presidio Ospedaliero “Frangipane-Bellizzi” di Ariano Irpino.

A partire dalle raccomandazioni ministeriali medici e infermieri saranno chiamati a confrontarsi con casi clinici concreti, con l’obbiettivo di apprendere sul campo gli strumenti per implementare la sicurezza delle cure e ridurre il rischio di errore. Sono infatti previsti due focus tematici dedicati alle Raccomandazioni ministeriali n. 13 sulla “Prevenzione delle cadute dei pazienti nelle strutture sanitarie” e n. 8 sulla “Prevenzione degli atti di violenza a danno degli operatori sanitari”, un tema di forte attualità.

La seconda parte dell’evento vedrà l’applicazione di una metodologia didattica più interattiva e innovativa con la partecipazione dei medici ed infermieri in sessioni di “role play” e “risk game”. Attraverso la simulazione di casi clinici reali, i nostri operatori infatti potranno allenarsi a identificare le criticità e gli errori che possono verificarsi nel corso di una pratica assistenziale, superando la logica punitiva dell’errore a favore di una gestione proattiva e di squadra.

L’evento, accreditato dal Provider Asl Avellino per 5,8 crediti ECM, è destinato a medici e infermieri dell’azienda sanitaria, ponendosi come laboratorio interattivo per affrontare in modo pratico e pragmatico le dinamiche legate al rischio clinico.