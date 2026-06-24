Dal 25 giugno al 31 luglio 2026 il Castello ospiterà la mostra “Paesaggi, borghi e donne”

Dal 25 giugno al 31 luglio 2026 il Castello Ducale di Bisaccia ospiterà “Paesaggi, borghi e donne”, mostra personale di Maria Pia Ricciardi, artista casertana originaria di Sant’Angelo d’Alife. L’inaugurazione si terrà giovedì 25 giugno alle ore 17.00 negli spazi del complesso museale bisaccese.

L’esposizione, curata dall’architetto Nicola Guarino nell’ambito del calendario delle mostre d’arte 2026, propone un percorso pittorico attraversato da colori intensi, paesaggi della memoria, borghi antichi e figure femminili. La pittura di Ricciardi nasce da una sensibilità discreta e profonda, capace di raccontare la natura e i luoghi attraverso una tavolozza luminosa, costruita su accostamenti cromatici di forte equilibrio e immediata riconoscibilità.

Fin dall’infanzia l’artista ha posto la pittura al centro della propria vita, maturando nel tempo uno stile personale nel quale il colore diventa materia viva del racconto. Le sue opere conducono lo sguardo in paesaggi di quiete e di luce mediterranea, tra campagne, case rustiche, prati e borghi che conservano il calore della memoria. In questo universo visivo, semplicità e naturalezza diventano strumenti attraverso i quali l’artista trasforma la realtà in esperienza emotiva. La sua ricerca si distingue anche per la varietà dei supporti e delle tecniche. Maria Pia Ricciardi dipinge su tela, iuta, terracotta, vetro, ceramica e paglia, utilizzando anche antiche malte preparate personalmente per ottenere rilievi e superfici di particolare suggestione.

«La pittura di Maria Pia Ricciardi porta nel nostro Castello un racconto fatto di colore, memoria e identità», dichiara Giuseppe Ciani, assessore delegato del comune di Bisaccia. «I suoi paesaggi e le sue figure femminili dialogano con la storia del nostro territorio e con la vocazione culturale del nostro complesso museale, a conferma del suo ruolo di luogo aperto all’arte e alla bellezza».

La mostra si inserisce nella lunga serie di eventi promossi al Castello Ducale con la collaborazione di Arteuropa, associazione culturale di Avellino che, grazie all’impegno del maestro Enzo Angiuoni e di Alessandro Angiuoni, è diventata negli anni un punto di riferimento per le iniziative artistiche in provincia di Avellino e in Campania. “Paesaggi, borghi e donne” sarà visitabile fino al 31 luglio 2026, con ingresso gratuito, tutti i giorni, escluso il lunedì mattina, dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 19.00.