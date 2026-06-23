“L’audizione del Commissario unico per la bonifica delle discariche e dei siti contaminati, Generale Giuseppe Vadalà, ha restituito un quadro complesso ma fondato su dati, coordinamento istituzionale e azioni sul territorio” . Lo dichiara Salvatore Flocco, presidente della Commissione Ambiente del Consiglio regionale della Campania, a margine dell’audizione dedicata alle attività di bonifica delle discariche abusive e dei siti contaminati.

“Sulla Terra dei Fuochi, i numeri confermano la dimensione del fenomeno ma anche l’avanzamento del lavoro in corso: sui circa 1.500 ettari di terreni agricoli individuati come prioritari, sono stati finora indagati oltre il 72% del totale, e 110 ettari risultano interdetti a tutela della salute pubblica e dell’ambiente. Sul fronte del contrasto agli abbandoni illeciti – continua Flocco – le operazioni hanno consentito lo smaltimento di oltre 5 mila tonnellate di rifiuti. La struttura commissariale ha avviato 25 bonifiche, soprattutto attività di caratterizzazione. Un lavoro imponente, che deve proseguire con continuità”.

In merito agli illeciti ambientali, i dati illustrati in audizione parlano di oltre 40mila controlli effettuati, che hanno prodotto 58 arresti e un valore dei sequestri di attività stimato in circa 279 milioni. Sono numeri che dimostrano quanto il contrasto agli sversamenti illegali debba restare una priorità assoluta.

“Il nostro obiettivo – continua Flocco – è rafforzare il coordinamento tra Commissione, assessorato regionale, struttura commissariale, Comuni, Arpac, forze dell’ordine e tutti gli enti coinvolti. Per questa ragione ho chiesto al Commissario un aggiornamento sullo stato di avanzamento degli interventi entro la fine dell’anno. Ho proposto inoltre un sopralluogo della Commissione presso la control room della struttura commissariale.Desidero ringraziare tutti i commissari per il contributo offerto nel corso dell’audizione. La Regione Campania, grazie all’attenzione riportata dal presidente Roberto Fico su questo tema, sta facendo la propria parte con serietà. Continueremo a lavorare mettendo insieme controllo, prevenzione e interventi, perché la tutela ambientale si misura sulla capacità di restituire sicurezza, fiducia e dignità ai territori”.