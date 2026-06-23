Cerimonia il 27 giugno al “Il Pizzo”, premiati studiosi e ricercatori

Sabato 27 giugno 2026 alle ore 19:00, presso la tenuta “Il Pizzo” di Sant’Agnello, si terrà la terza edizione del Premio internazionale dedicato al mondo della ricerca e dell’archeologia e intitolato alla studiosa Paola Zancani Montuoro, napoletana d’origine e santanellese di adozione. Il Premio, promosso dal Comune di Sant’Agnello, è assegnato a studiosi del mondo antico che, con le loro ricerche, hanno contribuito in modo significativo alla crescita della disciplina di riferimento.

Durante la cerimonia verrà consegnato anche il Premio “Caterina Cicirelli”, pensato per valorizzare l’operato dei giovani ricercatori e intitolato alla memoria della cittadina di Sant’Agnello, funzionaria archeologa del Parco Archeologico di Pompei e studiosa specialista del territorio vesuviano e peninsulare.

Da quest’anno viene istituito, inoltre, anche il Premio “Mario Russo”, in memoria dello storico e archeologo, fino al suo ottantesimo compleanno responsabile della Biblioteca dell’Archivio storico e della Sezione archeologica del Museo Correale di Sorrento, conferito a personalità che si distinguono per l’impegno nella valorizzazione e la tutela del patrimonio culturale della Penisola Sorrentina e per l’eccellenza della loro produzione scientifica.

Per l’edizione 2026 il Comitato Scientifico ha assegnato il Premio internazionale alla carriera “Paola Zancani Montuoro” al Prof. Adriano La Regina. Medaglia d’oro ai benemeriti della cultura e dell’arte, Accademico dei Lincei, Presidente dell’Istituto Nazionale di Archeologia e Storia dell’Arte, Professore di Etruscologia e Antichità Italiche a La Sapienza, è da sessant’anni uno dei più autorevoli studiosi del mondo antico e dei popoli italici in particolare. Figura di spicco nell’Amministrazione dei Beni Culturali, dopo gli esordi in Abruzzo e Molise, è stato a lungo Soprintendente Archeologo di Roma (1976-2004), distinguendosi per imprese di enorme rilevanza quali il riordinamento del Museo Nazionale Romano con il restauro delle Terme di Diocleziano, l’acquisizione del Palazzo Massimo alle Terme, del Palazzo Altemps e della Cripta di Balbo, i grandi restauri del Foro Romano, del Palatino, delle Terme di Caracalla, degli archi trionfali e delle colonne istoriat, l’ampliamento del patrimonio pubblico di Roma e del Parco dell’Appia antica.

Il Premio “Caterina Cicirelli” è stato assegnato poi a Mariamafalda Crisci, Dottore di ricerca in Archeologia e Culture del Mediterraneo antico, per il suostudio olistico del cantiere di decorazione del complesso della Villa di S. Marco a Stabiae, significativo per la scansione cronologica dei tempi di realizzazione della decorazione parietale del complesso di San Marco, per la corretta definizione della sua funzione nel 79 d.C. e per la prospettiva di analisi che rende questo studio un eccellente opus magnum sulla pittura dell’antica Stabiae.

Infine il Premio “Mario Russo” è stato assegnato ad Antonino De Angelis per il suo impegno civile e culturale e per la sua produzione di libri sulla storia della Penisola Sorrentina esaminata in ogni suo aspetto, dalla storia dell’agrumicoltura a quella del cinema nella terra delle Sirene, dalle illustri presenze internazionali alle vicende dei più umili concittadini dimenticati dalla storia. Studioso di Francis Marion Crawford e direttore dell’omonimo Centro Studi e Ricerche, direttore, inoltre, della preziosa rivista Genius Loci, e studioso di Maksim Gor’kij e di Leonide Massine e di tanti altri grandi uomini di cultura che hanno lasciato una traccia importante in Penisola.

Alla consegna dei riconoscimenti, condotta da Felice Senatore, direttore della rivista Oebalus. Studi sulla Campania nell’Antichità, porteranno i saluti istituzionali il Sindaco del Comune di Sant’Agnello Antonino Coppola e il funzionario archeologo del Parco Archeologico di Pompei Giuseppe Scarpati, e interverranno il Segretario del Comitato Scientifico nonché Ispettore onorario MiC Fabrizio Vistoli e illustri personalità di prestigiose istituzioni accademiche internazionali e di realtà associazionistiche: Mariateresa Curcio dell’Università degli Studi di Ferrara, Domenico Esposito della Freie Universität Berlin, il docente del Liceo scientifico “Gaetano Salvemini” Marco Russo, il Presidente dell’associazione Italia Nostra – Penisola Sorrentina Massimo Maresca, Isabella Solima dell’Università di Heidelberg e Gianluca Tagliamonte dell’Università del Salento.

«Il Premio Paola Zancani Montuoro è diventato a Sant’Agnello un appuntamento di grande rilievo, atteso non solo dagli esperti del settore, ma anche dai cittadini che, con curiosità e interesse, si affacciano nel mondo dell’archeologia narrata attraverso il lavoro, le storie e i volti di illustri esponenti – dichiarano congiuntamente il Sindaco Antonino Coppola e l’Assessore a Turismo ed Eventi Marcello Aversa – Anche quest’anno i nomi dei premiati, dei relatori e dei componenti del Comitato Scientifico sono di altissimo livello. Un momento culturale che getta ponti tra generazioni ed epoche, nella splendida cornice della tenuta “Il Pizzo”, uno dei luoghi più iconici della Penisola Sorrentina».

Il Comitato Scientifico del Premio “Paola Zancani Montuoro” è composto da eminenti esponenti del mondo accademico quali Fabrizio Vistoli, già Segretario esecutivo della Società Magna Grecia, William van Andriga, direttore di ricerca presso l’École Pratique des Hautes Études di Parigi, Maria Paola Guidobaldi, funzionario del Ministero della Cultura, già Direttrice degli Scavi di Ercolano (2000-2015), Reine-Marie Bérard, ricercatrice CNRS presso Centre Camille Jullian di Aix-en-Provence, Nathalie de Haan, Professore di Storia e Antichità Classiche presso il Radbout Institute dell’Università di Nijmegen, Domenico Esposito, membro dell’istituto di Archeologia Classica della Freie Universität di Berlino, e Felice Senatore, direttore della rivista Oebalus. Studi sulla Campania nell’Antichità.

La cerimonia di premiazione si terrà sabato 27 giugno 2026 alle ore 19:00 presso la tenuta “Il Pizzo” (ingresso via Iommella Grande), dove Paola Zancani Montuoro studiò e visse. L’evento, che gode del patrocinio della Città Metropolitana di Napoli ed è inserito nel cartellone degli eventi metropolitani 2025-2026 nell’ambito del progetto “Sant’Agnello. Luci, colori e musica” IV edizione, è su invito, fino a esaurimento posti.

Si ringraziano la Duchessa Irene Imperiali e le famiglie Maresca, Solima e Petriccione per l’ospitalità nella tenuta “Il Pizzo”. Un sentito ringraziamento anche alla famiglia Cicirelli per il sostegno ai giovani ricercatori tramite la generosa donazione ventennale, finalizzata alla tutela dell’eredità culturale e archeologica del territorio in memoria dell’illustre archeologa Paola Zancani Montuoro.