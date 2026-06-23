Quattro appuntamenti tra musica, teatro e antropologia animeranno i sabato di luglio

Montoro, ai nastri di partenza la terza edizione di “Estate in Pinacoteca 2026”. Quattro gli eventi culturali che si terranno presso la Pinacoteca d’Arte Città di Montoro, sita alla frazione San Bartolomeo, in via Magg. Vincenzo Citro.

Gli incontri, di alto spessore culturale ed artistico, si terranno nei quattro sabato di luglio nello spazio antistante il museo. Un momento comunitario gratuito aperto a tutta la comunità e agli appassionati di cultura.

L’iniziativa è promossa dal Comune di Montoro in collaborazione con l’Associazione culturale ‘ContemporaneaMente’ APS.

Il programma vede sabato 4 luglio “Visioni all’alba del Novecento” - Arie d’opera, romanze e suggestioni a cavallo di due secoli con musiche di: Puccini, Catalani, Tosti, Rota. Ad interpretarle il soprano Valentina Iannone e Marina Pellegrino al pianoforte. Sabato 11 sarà la volta de “ Il Poeta del Bronx” – Viaggio nel dark side di Napoli con l’attore Peppe Lanzetta. Per il terzo sabato del mese, il 18 luglio, monologo del professore ed antropologo Paolo Apolito dal titolo “Ritmi di Festa”. L’ultimo sabato del mese, il 25 luglio, l’estate alla Pimac si concluderà con “Un Viaggio nel Tango” – Tangostress in concerto.

Siano felici di condividere questo percorso culturale con l’Associazione ‘ContemporaneaMente’ APS che ogni anno propone iniziative culturali di grande spessore che coinvolgono tutto il mondo delle arti e rende la PIMAC un attrattore culturale di tutto rispetto.