Presentazione del libro sulla legge Pica e la giustizia militare nel Mezzogiorno postunitario

Giovedì 25 giugno prossimo, alle ore 16:30, si terrà un nuovo appuntamento della rassegna libraria dell’Archivio di Stato di Avellino “I giovedì della lettura”. Giovedì 25 giugno prossimo, alle ore 16:30, si terrà un nuovo appuntamento della rassegna libraria dell’Archivio di Stato di Avellino “I giovedì della lettura”.

In tale occasione si presenterà il libro “Processo ai briganti. La ‘legge Pica’ e la giustizia militare nel Mezzogiorno postunitario”, di Mariamichela Landi.

Lorenzo Terzi, direttore dell’Archivio di Stato di Avellino, dialogherà con l’autrice.

Nel 1863 fu promulgata la legge Pica – una norma programmata per pochi mesi ma destinata a divenire famosa – che si configurava come una misura straordinaria adottata dallo Stato per combattere il brigantaggio e chiudere definitivamente la guerra per il Mezzogiorno. La sua attuazione mobilitò settori politici, militari e civili, coinvolti nella persecuzione e nell’arresto dei briganti e dei loro complici. Inoltre, nelle aree sottoposte a giurisdizione speciale, il giudizio sui reati di brigantaggio fu affidato alla giustizia militare. Presentata inizialmente come un provvedimento d’emergenza, la legge fu prorogata fino alla fine del 1865, sollevando un dibattito politico, giuridico e storico che è proseguito sino a oggi.

Questo volume, spostando l’attenzione dal campo di battaglia alle aule dei tribunali, si sofferma sulla legge Pica e sulle conseguenze della sua applicazione durante il conflitto. Al centro dell’indagine si collocano i tribunali militari e i processi giudiziari, le cui ricostruzioni arricchiscono il racconto di una guerra destinata a segnare la storia dell’Italia contemporanea.