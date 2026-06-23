Si terrà il prossimo 25 giugno, nel giorno di San Guglielmo da Vercelli, il Gemellaggio tra i Comuni

Si terrà il prossimo 25 giugno, nel giorno di San Guglielmo da Vercelli, il Gemellaggio tra i Comuni di Sant’Angelo dei Lombardi (Av) e Calciano (Mt). Le due comunità si incontreranno presso l’Abbazia del Goleto di Sant’Angelo dei Lombardi per celebrare l’intesa, fondata sulla presenza del Santo e basata anche sul suo tracciato spirituale e nella sua storia.

L’appuntamento è alle ore 17.00, quando è prevista la cerimonia alla presenza dei due sindaci, Rosanna Repole e Giuseppe Arturo De Filippo e delle autorità civili, militari e religiose. A seguire, ore 18.00, la Santa Messa. Sant’Angelo dei Lombardi e Calciano sono infatti accomunate da San Guglielmo da Vercelli che in Alta Irpinia, tra l’altro, fondò l’Abbazia del Goleto e in provincia di Matera edificò l’eremo di S. Maria del Cognato oltre a compiere più miracoli.

Il Cammino del Santo, su cui si sta lavorando nel progetto “Il Cammino di Guglielmo”, diventa oggi occasione di incontro tra luoghi ed esperienze, tra storia e spiritualità, turismo religioso e incontri di comunità. “Con queste premesse – dichiara Rosanna Repole – si rafforza il connubio tra due terre che hanno molti tratti in comune e la volontà di costruire percorsi insieme”.

Per Giuseppe Arturo De Filippo “questo gemellaggio non rappresenta soltanto un atto formale di amicizia istituzionale, ma il riconoscimento di radici comuni che attraversano i secoli e continuano a parlare alle nuove generazioni. Attraverso questo legame intendiamo promuovere la conoscenza reciproca, lo scambio di esperienze culturali e sociali e la collaborazione tra le nostre comunità, rafforzando un percorso di crescita condivisa fondato sui valori di solidarietà, accoglienza e coesione che San Guglielmo ha saputo incarnare. Nel suo nome rinnoviamo dunque l’impegno a costruire ponti tra persone e territori, trasformando una comune eredità storica e spirituale in un’opportunità concreta di dialogo, sviluppo e amicizia duratura.”