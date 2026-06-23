Coldiretti Caserta chiede più controlli per tutelare le aziende agricole

Lo Stato al fianco di Coldiretti Caserta nella lotta contro i ladri di attrezzature agricole. È questo il filo conduttore dell’incontro in Prefettura tra la dottoressa Lucia Volpe e i vertici provinciali della federazione agricola.

Abbiamo incontrato il Prefetto di Caserta per porre le basi verso il ripristino della legalità nei nostri territori. Nelle scorse settimane c’è stato un susseguirsi di furti ai danni degli agricoltori della provincia casertana. Per questo abbiamo chiesto questo incontro, nonostante nei giorni scorsi ci sia già stata una convocazione del Comitato per l’ordine pubblico.

L’obiettivo comune è consentire alle aziende agricole di lavorare con serenità, senza l’incubo di ritrovarsi improvvisamente al cospetto dei malviventi.

“Siamo soddisfatti dell’esito di questo incontro”, spiega il direttore di Coldiretti Caserta Giuseppe Miselli, che aggiunge: “Il Prefetto ha accolto la nostra richiesta di una presenza maggiore delle forze dell’ordine. Il loro lavoro è indispensabile per proseguire le indagini e, al tempo stesso, impedire che ci siano altri furti”.

Presente all’incontro anche il presidente di Coldiretti Caserta Enrico Amico, che aggiunge: “Nei prossimi giorni sarà organizzato un incontro sui territori proprio con le forze dell’ordine. Sarà la giusta occasione per approfondire questo argomento. In attesa della data di questo appuntamento ringraziamo il Prefetto e quanti hanno assicurato la loro presenza per il ripristino della legalità”.