Al Convitto P. Colletta di Avellino parte il progetto “Relazioni consapevoli”

Il Convitto Nazionale “P. Colletta” di Avellino promuove la cultura del rispetto e l’inclusione attraverso il lancio del progetto “Relazioni consapevoli: educazione all’affettività e alla parità”. L’iniziativa è finanziata nell’ambito del PR Campania FSE+ 2021/2027 (Delibera di Giunta Regionale n. 420 del 23/06/2025 e Decreto Dirigenziale n. 126 del 29/04/2026), con l’obiettivo specifico di programmare interventi volti alla prevenzione e al contrasto della violenza di genere, alla ricerca e alla diffusione delle pari opportunità. L’evento di presentazione ufficiale si è tenuto oggi, lunedì 22 giugno 2026, presso la suggestiva Rotonda dell’Istituto.

L’incontro, presieduto dal Dirigente Scolastico, ha visto la partecipazione attiva di studenti, educatori e docenti, configurandosi come un momento qualificante per illustrare le finalità educative dell’intero percorso. Nel corso della presentazione sono stati illustrati i sette moduli didattici e laboratoriali che prenderanno il via nel periodo settembre-novembre 2026. Al termine dell’evento, agli alunni è stato somministrato un questionario iniziale, finalizzato a rilevare conoscenze, percezioni, atteggiamenti e bisogni formativi sui temi dell’affettività, delle relazioni interpersonali, del rispetto delle differenze e della parità.

I dati raccolti rappresenteranno uno strumento fondamentale per personalizzare le attività e monitorare l’efficacia dell’intervento in itinere. Il progetto si configura come un percorso educativo volto alla promozione di relazioni rispettose e consapevoli, inserendosi in un più ampio quadro di azioni, finalizzate alla costruzione di una comunità scolastica inclusiva, sicura e attenta al benessere relazionale. Attraverso laboratori dedicati alla gestione delle emozioni e allo sviluppo delle competenze relazionali, gli studenti saranno accompagnati in un processo di crescita personale e sociale fondato sul rispetto reciproco e sulla cittadinanza attiva.

Questa iniziativa intende promuovere una cultura condivisa che, partendo dalle aule scolastiche, si apra al territorio per diffondere i valori della responsabilità e dell’uguaglianza. Per garantire la massima qualità d’intervento, il progetto si avvale di un gruppo di lavoro multidisciplinare, composto da un tutor scolastico e da professionisti altamente qualificati nei settori della psicologia, della scrittura creativa, delle arti visive, del teatro e del debate. Fondamentale, inoltre, è la rete di partner istituzionali e territoriali coinvolti, tra cui l’Ufficio Scolastico Territoriale di Avellino, la Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri, i Centri Antiviolenza e gli Enti del Terzo Settore con comprovata esperienza sul tema.